Del viernes 13 al domingo 15 de febrero, el gobierno de Zapopan celebrará la tercera edición del Festival del Amor en el Parque de las Niñas y los Niños con el objetivo de generar espacios para celebrar el amor con actividades culturales, artísticas y entretenimiento.

El Parque de las Niñas y los Niños será el escenario para la diversidad de actividades que se contemplan del 13 al 15 de febrero, en un horario de las 17:00 a las 20:00 horas. Todas las actividades son gratuitas y también se llevarán a cabo una serie de conferencias en torno a temas de interés para la ciudadanía.

Si aún no tienes plana para este fin de semana del Día del Amor, San Valentín o 14 de febrero, esta es una opción amable con actividades interesantes para gente de todas las edades y familias de todos los estratos sociales.

Viernes 13 de febrero

18:00 a 18:45 Ceremonia de inauguración Embajadores del Amor y Autiridades 19:00 a 19:45 Concierto sinfónico "Tierra Viviente" de Fernando Manuel y La Orquesta de Cámara de Zapopan Orquesta de cámara de Zapopan

Sábado 14 de febrero

17:00 a 17:45 Taller "El círculo de las niñas sabias" Carla Castañeda 18:00 a 18:45 Teatro "El misterioso caso de Ana, la niña Caracol" Compañía de teatro de Zapopan 19:00 a 19:45 Teatro de títeres: "Zorbas, el poder de las remesas" El Tlakuache, Teatro de títeres 20:00 a 20:45 Concierto de Rap Conciencia Jerarcas Jerarcas 21:00 a 21:45 Concierto de Rock: Atómica Gardenia Atómica Gardenia

Conferencias sábado 14 de febrero

11:00 Más allá del dolor físico, efecto emocional en niños y adultos Miguel Ángel Torres 11:45 Show Arturo DG 12:00 Sanando desde mi Niño Interior Alfredo García Suárez 12:45 Show Arturo DG 16:00 Sanando las heridas que dejan huella Lorena Garzón 16:45 Sorpresa 17:00 ¿Por qué me da miedo halar de sexualidad? Gilberto Martínez 17:45 Sorpresa 18:00 El amor como base fundamental de la salud Fernando Sánchez 18:45 Sorpresa 19:00 Desconferencia por Bauti: Crecer fue aprender a ser niño otra vez Bauti 19:45 Concierto de Clausura de las conferencias Mariachi infantil y juvenil de Zapopan

*Las conferencias serán impartidas en el piso 4° del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ)

Domingo 15 de febrero

17:00 a 17:45 Concierto de RocsyFolk: Mardel Mardel 18:30 a 19:45 Show de Clausura: "El círculo rosa del amor" Grupo de danza azteca familia en compañía de baile del espectáculo 20:00 a 20:45 DJ Ceci Torres

