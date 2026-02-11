Del viernes 13 al domingo 15 de febrero, el gobierno de Zapopan celebrará la tercera edición del Festival del Amor en el Parque de las Niñas y los Niños con el objetivo de generar espacios para celebrar el amor con actividades culturales, artísticas y entretenimiento.El Parque de las Niñas y los Niños será el escenario para la diversidad de actividades que se contemplan del 13 al 15 de febrero, en un horario de las 17:00 a las 20:00 horas. Todas las actividades son gratuitas y también se llevarán a cabo una serie de conferencias en torno a temas de interés para la ciudadanía.Si aún no tienes plana para este fin de semana del Día del Amor, San Valentín o 14 de febrero, esta es una opción amable con actividades interesantes para gente de todas las edades y familias de todos los estratos sociales.*Las conferencias serán impartidas en el piso 4° del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ)* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB