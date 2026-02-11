Un hombre de entre 50 y 60 años de edad fue localizado muerto sobre la calle Encino al cruce con la calle Pino, en la colonia Del Fresno; vecinos lo identificaron como Don Mario por lo que levantaron un reporte al 911, al llegar al lugar elementos de la Policía de Guadalajara confirmaron el deceso.

El cuerpo de Don Mario quedó sobre un carrito de supermercado que utilizaba para desplazarse y cómo herramienta de trabajo para recolectar materiales reciclables, además , a lado de él quedó también su perrito color café con quien vivía.



Las imágenes del hecho se compartieron en redes sociales rápidamente en donde se puede ver que la mascota se negó a abandonar el cuerpo de su dueño, se le veía inquieto entrando y saliendo de la casa a sus espaldas en donde aparentemente ambos vivían, para después permanecer de manera fiel a lado del hombre.

Al lugar llegaron paramédicos quienes confirmaron que el cuerpo de Don Mario no presentaba huellas de violencia, sin embargo, continúa la investigación respecto a su muerte.

Hasta el momento se desconoce si algún familiar o vecino se hará cargo del perrito, de no encontrar quién lo cuide será llevado al área de protección animal.

