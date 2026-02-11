¿De cuánto es la multa por conducir alcoholizado en Guadalajara?

En Guadalajara, conducir bajo los efectos del alcohol se considera una falta grave, ya que incrementa el riesgo de accidentes viales que pueden afectar no solo al conductor, también a peatones, pasajeros y otros automovilistas. Por ello, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco contempla multas, cuyos montos varían según el caso.

En su sitio web oficial, el Gobierno de México refiere la existencia de varios estudios que demuestran una tendencia a ingerir bebidas alcohólicas durante fines de semana y días festivos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el consumo de estas bebidas disminuye la concentración, coordinación y la capacidad para juzgar distancias y velocidades, funciones indispensables para conducir un vehículo.

La OMS estima que el alcohol está involucrado en 28% de los traumatismos derivados de siniestros viales en el mundo, los cuales son prevenibles.

En suma, el consumo excesivo de este tipo de bebidas también se relaciona con el incremento de incidentes de violencia interpersonal y otras complicaciones clínicas.

¿De cuánto es la multa por conducir ebrio en Jalisco?

De acuerdo con el Artículo 374, fracción VI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, a las personas que conduzcan un vehículo automotor y se les detecte una concentración de 50 a 80 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, o de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se les aplicará una multa de entre 150 y 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo monto dependerá del nivel de alcohol detectado.

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

De este modo, desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027.

Así, la multa por conducir bajo los efectos del alcohol va de los 17 mil 596.5 a los 23 mil 462 pesos.

Si el nivel de alcohol detectado supera los niveles antes mencionados, el conductor puede ser sujeto a un arresto administrativo inconmutable, que puede durar de 12 a 36 horas.

Las personas que conduzcan bajo las influencias del alcohol también se exponen a recibir otras sanciones, como retiro y aseguramiento del vehículo, suspensión temporal de la licencia de conducir o su cancelación definitiva.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

