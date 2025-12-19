Placas Vehiculares: esta es la nueva fecha límite para el canje en Jalisco

Al haber otorgado una prórroga de tres meses para que los propietarios con la obligación de cambiar placas en Jalisco puedan realizar el trámite, la Secretaría de la Hacienda Pública del estado fijó una nueva fecha límite para efectuar el canje.

De acuerdo con la autoridad, la extensión del plazo responde a la alta demanda que el trámite ha registrado en los últimos meses, atribuida principalmente a los contribuyentes rezagados. La medida busca facilitar que los propietarios de vehículos puedan cumplir con el cambio sin contratiempos.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el cambio de placas en Jalisco?

El 31 de marzo de 2026 es el último día para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco, ya que es la fecha en la que vence la prórroga, la cual, se aplicará a partir del próximo 2 de enero. Cabe decir que el siguiente año también se comenzarán a aplicar sanciones por circular con placas obsoletas, las cuales contemplan multas y la posibilidad de retener el vehículo.

De acuerdo con la dependencia, esta prórroga aplicará únicamente para quienes paguen el refrendo en el 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular ; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como cambio de propietario u otro trámite que implique la modificación del registro.

Al cumplir los requisitos, los propietarios de vehículos deberán agendar una cita en una de las 135 recaudadoras distribuidas en el sitio https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ para el mes que les corresponda, de acuerdo con un nuevo calendario emitido por las autoridades.

¿Qué documentos se necesitan para la sustitución de placas?

En la oficina seleccionada, los propietarios deberán presentarse con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente en original y copia

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura, sentencia judicial o cesión de derechos) también en original y copia

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días

Comprobante de la verificación vehicular (aprobado o no aprobado)

También debe entregarse el juego de placas anterior.

¿Quiénes deben cambiar de placas?

El canje de placas es un trámite obligatorio para todos aquellos vehículos cuyas láminas tienen los diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota" (roja y verde), incluidas las motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Los diseños mencionados no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De este modo, las únicas placas que podrán circular en la entidad el próximo año son los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas" (2025).

A partir del próximo año, el cambio de placas tendrá un costo e implicará la aplicación de una multa para aquellos propietarios que no reúnan los requisitos para la prórroga.

