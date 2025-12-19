¿Cuáles son los requisitos para tramitar La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco?

El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, presentó La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco, una herramienta respaldada por VISA y Broxel que concentra todos los servicios públicos, financieros y apoyos sociales que otorga el gobierno local.

Con esta tarjeta de débito, única en su tipo a nivel nacional, las autoridades apuestan por la inclusión financiera, pues destaca que es gratuita y no cobra anualidad.

Los tarjetahabientes podrán utilizar este medio para depositar y retirar dinero, pagar servicios, realizar compras en línea, ahorrar con un rendimiento anual de 10 por ciento y, próximamente, acceder a créditos, así como recibir remesas con tasas preferenciales.

Será una tarjeta de uso universal para todos los servicios y beneficios que otorga el Gobierno de Jalisco a la población, incluidos el apoyo para guarderías, para cuidadoras, personas con discapacidad, apoyos al campo, acceso al Seguro Salud Jalisco, así como gestiones ante todas las dependencias y secretarías estatales.

Asimismo, los ciudadanos con el plástico podrán utilizarlo para el transporte público, acceder al Seguro Médico al Estilo Jalisco y obtener descuentos en multas y recargos de infracciones estatales.

"Herramientas como esta tarjeta nos permiten llegar a más personas y mejorar nuestros servicios. Gobernar Al Estilo Jalisco es facilitar la vida de la gente, eliminar obstáculos burocráticos y dar un paso a la modernidad", escribió Lemus en sus redes sociales.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Tarjeta Única de Jalisco?

La tarjeta de débito podrá tramitarte a partir del 12 de enero de 2026, sin ningún costo, a través de la plataforma tarjetaunica.jalisco.gob.mx.

La documentación requerida para el procedimiento es la siguiente:

Identificación oficial (INE)

CURP

Correo electrónico

Comprobante de domicilio reciente

Teléfono de la persona interesada

En el caso de menores de edad, los padres o tutores podrán realizar el trámite.

Cabe decir que para acceder a la obtención de la tarjeta no se requiere una convocatoria; basta con registrarse en el sitio web oficial y generar una cita para recibir atención en uno de los diversos módulos que habrá en todo el estado.

La entrega de tarjeta dará inicio de 19 de enero en 11 módulos distribuidos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Ciudad Guzmán.

Alberto Esquer Gutíerrez, Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, adelantó que en la primera etapa de este programa, se proyecta que un millón y medio de jaliscienses puedan tramitar la tarjeta, y al cerrar la administración, llegar a 3 millones de usuarios.

MB

