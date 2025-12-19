Viernes, 19 de Diciembre 2025

Guadalajara entrega el Galardón Empresarial a destacados emprendedores y empresarios tapatíos

Este reconocimiento celebra y valora la visión de las empresas y emprendedores que contribuyen de manera decisiva al crecimiento económico de nuestra ciudad

Por: Jorge Velazco

El Gobierno de Guadalajara reconoce a hombres y mujeres que además de emprender le aportan grandeza a esta ciudad. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Esta noche, el Ayuntamiento de Guadalajara reconoció la trayectoria de destacados empresarios y emprendedores tapatíos con la entrega del Galardón Empresarial de Guadalajara. 

Este reconocimiento distingue y honra la visión de empresas y emprendedores que suman significativamente al desarrollo económico de la ciudad. 

La Embotelladora Aga recibió el galardón al Compromiso Empresarial; el reconocimiento Empresa Tapatía fue para La Trinchera; el Joven Empresario fue para Giovanna Alexandra Sandoval Arriaga; el premio para el Emprendedor fue para Linda Anaiss González Torres; la Mujer Empresaria lo recibió Miriam Sánchez Orozco. 

Marcelo Garciarce Muñiz, directivo de Embotelladora Aga, habló a nombre de los homenajeados y dijo que este reconocimiento los llenada de orgullo y profunda gratitud. 

“En lo personal a nombre de Embotelladora Aga, empresa de origen familiar fundada en 1948 agradecemos sinceramente esta distinción otorgada en la categoría de Compromiso Empresarial”, dijo. 

Marcelo Garciarce Muñiz, directivo de Embotelladora Aga. EL INFORMADOR / A. NAVARRO
La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó la disciplina, el talento y la entrega de todos los galardonados. 

“Admiro mucho a los hombres y las mujeres que emprenden, que pasan la frontera de los cinco años y que a veces dudan en los momentos más difíciles, pero ustedes se han aferrado a seguir”, comentó. 

Añadió que el Gobierno de Guadalajara reconoce a hombres y mujeres que además de emprender le aportan grandeza a esta ciudad y que además de emprenden llevan a otro nivel sus emprendimientos, negocios y empresas y buscan dejar un legado y un impacto. 

En el evento estuvieron regidores del Ayuntamiento, Mariana Orozco Rosales, directora de Emprendimiento y Promoción Económica y representantes del sector empresarial.  

Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara. EL INFORMADOR / A. NAVARRO
