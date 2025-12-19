En el marco de las festividades decembrinas y del periodo vacacional de invierno, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), y el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ), dieron a conocer una serie de recomendaciones orientadas a prevenir enfermedades infecciosas y reducir riesgos en el hogar, vialidades y carreteras.

De acuerdo con las autoridades estatales, la prevención es clave, especialmente durante los periodos vacacionales, dado que el 90% de los incidentes son evitables, según las estadísticas. Además, se exhorta a la población a completar esquemas de vacunación contra influenza, Covid, neumococo y sarampión, así como acudir al médico en caso de síntomas de enfermedad.

Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, explicó que los padecimientos respiratorios y los accidentes se incrementan en época de vacaciones de invierno, por lo que es vital fortalecer el autocuidado.

"En esta época del año, es cuando se incrementan las enfermedades respiratorias y también pueden presentarse problemas de salud derivados de los excesos durante las festividades, así como accidentes y traumatismos asociados a los periodos vacacionales y a los traslados por carretera, es fundamental reforzar las medidas de prevención", comentó Pérez Gómez.

Agregó que algunas costumbres propias de la temporada pueden representar riesgos para la salud, por lo que resulta clave informar a la población sobre las acciones que conviene adoptar para reducirlos al máximo y proteger el bienestar.

Ricardo Gonzalo Sánchez Mendoza, Director del CEPAJ, resaltó que con las acciones emprendidas se redujo el número de muertes.

"Durante la temporada invernal pasada, logramos disminuir el número de muertes, por diversas causas, en este periodo. Si bien las cifras podrían no parecer significativas a simple vista, para las siete familias que no tuvieron que enfrentar la pérdida de un ser querido, el impacto es incalculable. Esa es la realidad que nos importa y que conmueve a toda la comunidad", expresó Sánchez Mendoza.

Además, recomendó a la población no utilizar pirotecnia, evitar la sobrecarga de enchufes con luces navideñas y asegurarse de apagar veladoras y calentadores antes de dormir, manteniendo estos últimos a una distancia segura de materiales inflamables para evitar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

Por otro lado, mencionó que para prevenir accidentes en el hogar durante esta temporada, es fundamental mantener una vigilancia estrecha sobre los menores de edad, evitando que jueguen en zonas de riesgo como cocinas, escaleras o balcones.

En la vía pública, la medida más importante es no combinar el consumo de alcohol con el volante, ya que esto representa la principal causa de incidentes viales.

El Director del CEPAJ recordó que es obligatorio respetar los límites de velocidad, eliminar distractores como el teléfono celular, que todas las personas pasajeras utilicen el cinturón de seguridad, y los menores de cuatro años empleen silla para infantes.

Los peatones y ciclistas deben transitar por zonas seguras y señalizadas, mantener contacto visual con los conductores y ciclistas, así como utilizar siempre equipo de protección.

Recomiendan revisar las cartillas de vacunación

En cuanto al panorama epidemiológico del sarampión, la SSJ exhorta a madres, padres y tutores a revisar las cartillas de vacunación de los menores de edad, asegurar que cuenten con el esquema completo de vacunación, y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana ante cualquier caso de fiebre, acompañada de erupciones en la piel o síntomas de enfermedades respiratorias.

César Augusto Domínguez Barbosa, Director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la SSJ, expuso que los módulos de vacunación estarán activos en las diferentes regiones sanitarias del estado.

"Durante este periodo vacacional, además de la atención que se brinda en las unidades de salud fijas que continúan operando, es importante destacar que la vacunación también se estará realizando a través de puestos móviles y semifijos; los cuales se encuentran distribuidos estratégicamente en prácticamente todo el estado de Jalisco", señaló Domíguez Barbosa.

Ante el incremento estacional de infecciones respiratorias, se recomienda el uso de cubrebocas cuando se presenten síntomas o en espacios cerrados, lavarse las manos con frecuencia y completar los esquemas de vacunación contra la influenza, COVID y neumococo.

De igual manera, se recomienda usar ropa abrigadora, alimentarse sanamente para fortalecer las defensas y extremar cuidados en la población más vulnerable, como son las niñas y niños menores de seis años, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La población interesada en conocer el módulo de vacunación más cercano a su domicilio puede comunicarse a la Línea Salud Jalisco en el número telefónico 33-3823-3220, disponible las 24 horas y los siete días de la semana.

SABER MÁS:

● En caso de emergencias marcar el 911.

● Del período del 12 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025, se registraron 91 muertes; los siniestros viales,

intoxicaciones, quemaduras y las caídas, son las principales causas de fallecimiento.

● Existen módulos fijos en unidades de salud de los 125 municipios del estado.

● Los módulos de vacunación móviles se ubican en espacios públicos en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo, Degollado, Ocotlán, Huejúcar, El Salto, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Arandas, Ciudad Guzmán, Atoyac, Amacueca, Copala, Techaluta, Teocuitatlán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Sayula, Tamazula, Pihuamo, Jilotlán, Quitupan y Valle de Juárez.

YC