IDEFT capacitará a más de tres mil mujeres en Jalisco para su desarrollo

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) se prepara para capacitar a más de tres mil mujeres en diversos cursos . Esta iniciativa se realiza en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado, a cargo de Fabiola Loya.

El objetivo es fortalecer el desarrollo integral de las participantes y promover su autonomía en el marco del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim).

El instituto busca activamente fomentar el autoempleo, la mejora significativa de los ingresos familiares y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. IDEF

Impacto del programa Paibim en la región

El IDEFT juega un rol fundamental en el componente de Servicios de Capacitación del Paibim. Este programa está diseñado específicamente para las mujeres usuarias de los Centros LIBRE. Estos centros operan en 23 localidades, abarcando aproximadamente 30 municipios a lo largo del estado de Jalisco.

Mediante esta estrategia, el instituto contribuye activamente al fortalecimiento de la Estrategia de Atención Integral a las Mujeres. Los cursos impartidos brindan herramientas prácticas, habilidades técnicas y conocimientos esenciales. Estos elementos son cruciales para mejorar la vida personal, social y productiva de todas las participantes.

La oferta educativa del IDEFT, en el marco del Paibim, abarca una variedad de disciplinas y oficios. IDEF

Se ha establecido una coordinación estratégica con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que es la encargada de canalizar a las mujeres beneficiarias. Gracias a esta colaboración, el IDEFT tiene programada la capacitación de 3,141 mujeres. Se ofrecerán un total de 181 cursos, distribuidos eficazmente conforme a la regionalización del instituto.

Esta distribución asegura que la formación llegue de manera oportuna y equitativa a diversas comunidades. Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, ha subrayado la importancia de la capacitación. La considera una herramienta vital para transformar realidades y ampliar las oportunidades para las mujeres en la región.

Diversidad de cursos para el empoderamiento femenino

La oferta educativa del IDEFT, en el marco del Paibim, abarca una variedad de disciplinas y oficios. Incluye cursos prácticos como mesa de postres, decoración de globos y elaboración de piñatas, que permiten a las mujeres desarrollar habilidades creativas y emprendedoras. También se ofrecen talleres especializados en barbería, mecánica básica, fotografía y organización de eventos, diseñados para satisfacer diversas demandas del mercado.

Estos programas han sido cuidadosamente estructurados para responder a necesidades concretas en el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales. Su principal propósito es impulsar la generación de oportunidades reales para las participantes, tanto en el autoempleo como en la inserción laboral.

Estas herramientas son cruciales para mejorar la vida personal, social y productiva de todas las participantes. IDEF

El instituto busca activamente fomentar el autoempleo, la mejora significativa de los ingresos familiares y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Más allá de lo económico, se promueve su bienestar integral, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos humanos y una participación más activa y equitativa en la vida social y productiva de sus comunidades en Jalisco.

Estas iniciativas se alinean directamente con las políticas públicas del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien ha priorizado la construcción de una sociedad con un fuerte enfoque social y de igualdad sustantiva. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, también respalda esta visión, enfatizando la importancia de la capacitación para el desarrollo estatal.

EE