Acuario Michin de Guadalajara tendrá entradas a 99 pesos

La temporada de diversión en Acuario Michin está por comenzar con grandes descuentos en los boletos de ingreso

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Aprovecha la temporada de diversión en el Acuario Michin; comienza esta semana. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Uno de los principales atractivos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es el Acuario Michin el cual ofrece una experiencia interactiva en donde cada pabellón busca conectar a sus visitantes con la naturaleza a través de una variedad única de fauna acuática y terrestre.

El costo de entrada en una temporada regular a través del ingreso de Acceso Total es de $259 pesos, sin embargo, durante algunos días de esta temporada navideña, podrás disfrutar del ingreso a tan solo $99 pesos.

A través de redes sociales, el Acuario Michin Guadalajara anunció que a partir del sábado 20 de diciembre de 2025 y hasta el 11 de enero de 2026, podrás ingresar al espectacular edificio bajo tres precios distintos, dependiendo del horario que elijas. Así funcionará la temporada de diversión en Acuario Michin.

¿Qué horarios se encuentran a 99 pesos?

  • Ingreso a $99 pesos en los horarios de 8:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 19:00 horas
  • Ingreso a $199 pesos en los horarios de 9:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas
  • Ingreso normal de $259 pesos por persona de 10:00 a 17:00 horas

La adquisición de boletos será a través de la tienda en línea y taquilla física del Acuario Michin. Los precios y accesos se mantendrán sujetos a disponibilidad hasta agotar existencias. Mismo caso para el área de entretenimiento, el cual abre a partr de las 9:00 horas. Cabe destacar que no hay devoluciones, cancelaciones, y cambios de horario o de fecha.

 ESPECIAL / FACEBOOK Acuario Michin Guadalajara
¿Qué incluye la entrada al Acuario Michin?

  • Recorrido en los pabellones
  • Recorridos interactivos digitales
  • Guía del Explorador
  • Laser Tag

Cabe destacar que no incluye interacciones educativas con especies, calcetas antiderrapantes, alimentos, bebidas ni actividades con costo extra.

¿Dónde se encuentra el Acuario Michin?

  • Calle Mariano Bárcena 990, Zona Centro
  • Horario: 08:00 a 21:00 horas
  • Horario de taquilla: 09:00 a 19:00 horas

