Aunque faltan tres días para el inicio del invierno en el hemisferio norte, lo que no siempre se traduce en un descenso inmediato de las temperaturas, el clima ha sorprendido a los mexicanos. En Guadalajara, hoy jueves 18 de diciembre amaneció con un clima mucho más fresco en comparación con el resto de la semana. El frío ha llegado y con él los memes, ya que los tapatíos no pueden evitar comentar las condiciones antes del solsticio y de cara a las celebraciones de fin de año.

¿Por qué está haciendo frío hoy?

Aunque muchos estudiantes en México ya salieron de vacaciones o están cerrando su última semana de clases de este año, el resto de ellos y otras personas que tuvieron que levantarse temprano este jueves se dieron cuenta de que la mañana ha estado más fría que en los últimos días, y esto tiene una explicación. De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un nuevo frente frío ingresará por el noreste del país, favoreciendo el descenso de temperaturas y rachas de viento significativas en el noreste y oriente del territorio nacional. Lo que respecta a Jalisco, debido a estas condiciones, se espera cielo soleado para el mediodía, mientras que para la tarde habrá algunas nubes dispersas. El ambiente será agradable en horas diurnas, fresco por la noche y temperaturas bajas durante el amanecer de mañana viernes, como ocurrió hoy.

Al corte de las 08:30 horas, la estación del IAM marcaba 9.8 grados, algo más alto que lo visto entre las seis y las siete de la mañana.

Temperaturas mínimas que se esperan en Jalisco y otros estados

El SMN, en su reporte de las 06:00 horas, indicó que se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; mínimas de -5 a 0 °C con heladas para las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla; mientras que se esperan mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Jalisco.

X / @conagua_clima

El frío matutino en la ZMG

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (UdeG) detalló que este jueves, la Zona Metropolitana de Guadalajara amanece con cielo despejado, y que se espera un día mayormente soleado con algunas nubes por la tarde. El ambiente es frío a primeras horas de la mañana, condiciones que se pueden repetir mañana viernes. Piden tomar precauciones por los contrastes térmicos entre horas al amanecer y la tarde, pues se esperan temperaturas máximas de 25 a 28 grados.

Llegan el frío y llegan los memes

El clima frío ha aterrizado en Guadalajara, y con él, por supuesto, una ola de memes. Este fenómeno meteorológico es amado por muchos y despreciado por otros, justo como esa negación colectiva de que un suéter es realmente necesario, aunque luego termine estorbando. Observar a las personas salir de casa con chamarra y bufanda para luego quitárselas a las once de la mañana, solo para volver a ponérselas a las seis de la tarde, es el ritual de temporada en la Perla Tapatía.

Sacar el cobertor del tigre o inventar pretextos para no bañarse antes de ir a una posada, todo esto alimenta la creatividad de los jaliscienses que, simplemente, no pueden guardarse una imagen humorística perfecta de la temporada.

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Guadalajara nevada: Un recuerdo gélido 28 años después

Además lee: Tianguis nocturnos que podrían instalarse en Guadalajara y sus alrededores

OF