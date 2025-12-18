Jueves, 18 de Diciembre 2025

Frío y memes llegan juntos este jueves a Guadalajara

Quienes tuvieron que levantarse temprano se dieron cuenta de que la mañana ha estado más fría que en los últimos días, lo que desató la creatividad de muchos

Por: Oralia López

Aunque todavía no inicia el invierno en el hemisferio norte, el clima ha sorprendido a los mexicanos, sobre todo, a los tapatíos. ESPECIAL / EL INFORMADOR y CANVA

Aunque faltan tres días para el inicio del invierno en el hemisferio norte, lo que no siempre se traduce en un descenso inmediato de las temperaturas, el clima ha sorprendido a los mexicanos. En Guadalajara, hoy jueves 18 de diciembre amaneció con un clima mucho más fresco en comparación con el resto de la semana. El frío ha llegado y con él los memes, ya que los tapatíos no pueden evitar comentar las condiciones antes del solsticio y de cara a las celebraciones de fin de año.

¿Por qué está haciendo frío hoy?

Aunque muchos estudiantes en México ya salieron de vacaciones o están cerrando su última semana de clases de este año, el resto de ellos y otras personas que tuvieron que levantarse temprano este jueves se dieron cuenta de que la mañana ha estado más fría que en los últimos días, y esto tiene una explicación. De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un nuevo frente frío ingresará por el noreste del país, favoreciendo el descenso de temperaturas y rachas de viento significativas en el noreste y oriente del territorio nacional. Lo que respecta a Jalisco, debido a estas condiciones, se espera cielo soleado para el mediodía, mientras que para la tarde habrá algunas nubes dispersas. El ambiente será agradable en horas diurnas, fresco por la noche y temperaturas bajas durante el amanecer de mañana viernes, como ocurrió hoy.

Al corte de las 08:30 horas, la estación del IAM marcaba 9.8 grados, algo más alto que lo visto entre las seis y las siete de la mañana.

Temperaturas mínimas que se esperan en Jalisco y otros estados

El SMN, en su reporte de las 06:00 horas, indicó que se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; mínimas de -5 a 0 °C con heladas para las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla; mientras que se esperan mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Jalisco.

X / @conagua_clima 
X / @conagua_clima 

El frío matutino en la ZMG

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (UdeG) detalló que este jueves, la Zona Metropolitana de Guadalajara amanece con cielo despejado, y que se espera un día mayormente soleado con algunas nubes por la tarde. El ambiente es frío a primeras horas de la mañana, condiciones que se pueden repetir mañana viernes. Piden tomar precauciones por los contrastes térmicos entre horas al amanecer y la tarde, pues se esperan temperaturas máximas de 25 a 28 grados.

Llegan el frío y llegan los memes

El clima frío ha aterrizado en Guadalajara, y con él, por supuesto, una ola de memes. Este fenómeno meteorológico es amado por muchos y despreciado por otros, justo como esa negación colectiva de que un suéter es realmente necesario, aunque luego termine estorbando. Observar a las personas salir de casa con chamarra y bufanda para luego quitárselas a las once de la mañana, solo para volver a ponérselas a las seis de la tarde, es el ritual de temporada en la Perla Tapatía.

Sacar el cobertor del tigre o inventar pretextos para no bañarse antes de ir a una posada, todo esto alimenta la creatividad de los jaliscienses que, simplemente, no pueden guardarse una imagen humorística perfecta de la temporada.

