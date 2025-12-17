Pensión Bienestar: ¿Cuándo se realizará el primer pago del 2026?

Con el depósito de noviembre, los pagos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores concluyeron en el 2025, por lo que la próxima entrega de dinero se realizará en el 2026. Esto es lo que debes saber al respecto.

¿Cuándo llegará el próximo pago de la Pensión Bienestar?

De acuerdo con las reglas de operación de estos programas sociales del Gobierno Federal, la dispersión de recursos económicos se lleva a cabo cada dos meses, y el monto varía según el apoyo.

De este modo, se tiene previsto que los próximos depósitos se realicen en el mes de enero del 2026.

Las fechas exactas de los depósitos serán anunciadas por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, con la publicación de un calendario de pagos por letra inicial del primer apellido durante los primeros días de enero.

¿En qué meses habrá pagos de la Pensión Bienestar en el 2026?

Con base en la forma en la que se han dispersado los recursos económicos en años anteriores, y considerando las reglas de operación de estos programas sociales, se tiene contemplado que para el 2026 los pagos se hagan cada dos meses, comenzando desde enero.

De esta forma, los meses en los que habrá depósitos en el 2026 son:

Enero: pago correspondiente al bimestre enero-febrero

Marzo: pago correspondiente al bimestre marzo-abril

Mayo: pago correspondiente al bimestre mayo-junio

Julio: pago correspondiente al bimestre julio-agosto

Septiembre: pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre

Noviembre: pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre

El Banco del Bienestar, que es la entidad financiera encargada de la dispersión de recursos económicos de los programas sociales del Gobierno Federal, entrega durante el mismo periodo de tiempo los pagos de los siguientes apoyos: Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el programa para hijos de Madres Trabajadoras.

¿De cuánto serán los Pagos de las Pensiones del Bienestar en 2026?

Durante el 2025, el monto de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores es de 6 mil 200 pesos; el de la Pensión Mujeres Bienestar, de 3 mil; la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga 3 mil 200 pesos cada dos meses, mientras que el Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, mil 650 pesos.

Hasta el momento, las autoridades solo han confirmado aumento en el pago de la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad para el próximo año, a un monto estimado de 3 mil 315 pesos.

