Aseguran vehículos y mercancía tras cateo en San Pedro Tlaquepaque

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre el aseguramiento de 13 vehículos y mercancía presuntamente relacionada con un robo.

Lee también: Lemus aplaude nombramiento de Ricardo Villanueva como delegado de Morena

La dependencia detalló que el operativo se realizó tras el reporte del robo de un vehículo marca Ford, tipo Mustang, color negro, ocurrido el pasado 4 de febrero, propiedad de un servicio de carga.

Tras las investigaciones, se ubicó un inmueble en la calle San Miguel, en la colonia El Campesino, en San Pedro Tlaquepaque. El sitio contaba con un letrero con la leyenda: “Lona de Se Renta Bodega”, donde presuntamente se resguardaban los vehículos y la mercancía vinculados al hecho delictivo.

Durante el cateo se aseguraron varios automotores sin placas, entre ellos:

Ford F-350, color blanco, con logotipos de “Troqueros Tonalá”.

Ford F-150 XL, modelo 2018, color blanco.

Nissan tipo estacas, color blanco con amarillo.

Te puede interesar: Inauguran Jornada Cultural y de la Salud en Ciudad Judicial Estatal

Algunos de los vehículos carecían de placas y otros contaban con registros foráneos, como:

Nissan tipo estacas, color blanco, con placas de Nuevo León y logotipos de “Service Excellence Interfit”.

Mercedes-Benz C300, color blanco, con placas de Michoacán.

Chevrolet Avalanche, color azul, con placas de Michoacán.

También se aseguraron otros vehículos con placas locales y distintos distintivos:

General Motors Century, color negro.

Mazda CX-7, color negro.

Chrysler Town & Country, color plata.

Honda Odyssey, color gris.

Nissan tipo “bimbera”, color blanco, con logotipos de “Grupo Quiñones Avícola”.

Dodge Ram 4000, modelo 2007, color rojo con caja seca blanca.

Volkswagen Jetta, modelo 2001, color negro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS