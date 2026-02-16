Accidente en Talpa de Allende provoca 9 lesionados

Una camioneta se volcó durante la mañana de este lunes en el municipio de Talpa de Allende, dejando a nueve personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en la Carretera Estatal 527, a la altura del kilómetro 9+500, en sentido Talpa a Mascota y a 500 metros del arco de ingreso a Talpa, en este último municipio.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que se trató de la volcadura de una camioneta tipo pickup que transportaba a jornaleros.

El saldo fue de nueve personas lesionadas, tres de ellas en estado regular y las seis personas restantes con heridas leves. Todos ellos eran personas tripulantes de la camioneta.

El percance fue atendido también por la corporación estatal junto a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio de Talpa de Allende, así como por elementos de la Policía de aquel municipio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

