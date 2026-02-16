Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez: ¿Inician los pagos HOY, lunes 16 de febrero?

Las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina y las Becas Benito Juárez se encuentran a la espera de la publicación del calendario oficial de pagos de febrero de 2026, sin embargo, se ha registrado un retraso.

La demora de varios días ha generado incertidumbre entre los estudiantes, quienes esperan este mes recibir el primer pago del 2026, correspondiente al bimestre enero-febrero.

¿Inician los pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez este lunes?

La fecha exacta en la que iniciarán los pagos todavía es desconocida, pues la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) no ha publicado el calendario de pagos. No obstante, algunos medios señalan que el titular de la dependencia, Julio León, habría dicho en un evento que los pagos arrancarían el miércoles 18 de febrero, afirmando que los recursos están garantizados.

De este modo, se esperaría que la publicación de las fechas de pago se haga en los próximos días.

Para consultarlas, es necesario estar al pendiente de la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y de las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Un atraso en la dispersión de los recursos económicos ya se ha registrado en ocasiones anteriores, debido a cuestiones administrativas y logísticas, además de la coincidencia del inicio del mes con días festivos o fines de semana, jornadas inhábiles para los bancos.

En esta ocasión, el retraso puede deberse a que, actualmente, las autoridades se encuentran trabajando en el proceso de incorporación de estudiantes de primaria a la Beca Rita Cetina, a quienes se les ha prometido un pago anual de 2 mil 500 pesos para útiles escolares y uniformes.

¿Cuánto pagan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en 2026?

La Beca Benito Juárez se entrega a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con pagos bimestrales de mil 900 pesos.

A su vez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro continúa llegando a estudiantes de instituciones prioritarias, con un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales.

En el caso de la Beca Rita Cetina, cada familia recibe un apoyo económico bimestral de al menos mil 900 pesos. Sin embargo, si hay dos o más hijos de secundaria en el mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

¿Quiénes recibirán pago triple?

En febrero, los estudiantes de nuevo ingreso a la Beca Rita Cetina, que recibieron sus tarjetas del Banco del Bienestar en enero pasado, recibirán un pago triple, correspondiente a tres bimestres, para ponerlos al corriente.

MB

