¿De cuánto será el apoyo a jóvenes para renta de vivienda en Guadalajara?

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que su gobierno pondrá en marcha un programa para otorgar un apoyo económico a los jóvenes tapatíos para impulsar su acceso a viviendas dignas en renta.

De acuerdo con la alcaldesa, el apoyo cuenta con un presupuesto de cinco millones de pesos y sus reglas de operación ya fueron aprobadas por el Cabildo. Con esto, se promoverá el acceso a viviendas del primer cuadro de la ciudad, en el Centro Histórico, en el Paseo Alcalde y en zonas aledañas a centros universitarios.

¿De cuánto será el apoyo para renta de vivienda para jóvenes en Guadalajara?

Tras realizar un estudio de mercado sobre las rentas promedio en la ciudad, el Ayuntamiento determinó fijar el apoyo en 3 mil pesos.

“Sabemos que una renta no cuesta eso, pero queremos que sea un trabajo en equipo: nosotros apoyamos con una parte y promovemos la corresponsabilidad. La idea es que, quienes formen parte del programa ‘Renta para Jóvenes’, también contribuyan a cuidar la ciudad”, indicó Delgadillo.

En la primera etapa se pretende beneficiar a 150 personas. Los requisitos, como el rango de edad con el que se puede aplicar, serán dados a conocer en los próximos días, sin embargo, se tiene conocimiento de que los jóvenes tendrán que participar en los “Sábados de Corresponsabilidad”, que son jornadas en las que el Ayuntamiento interviene espacios públicos mediante la rehabilitación de infraestructura, limpieza y mejoras urbanas. El objetivo es fortalecer el sentido de comunidad y el cuidado del entorno.

Para conocer detalles sobre la convocatoria del programa se recomienda estar al pendiente de las redes oficiales del gobierno de Guadalajara.

MB

