Día de San Valentín: ¿En qué fecha compran más rosas los tapatíos?

Las rosas son una de las flores más emblemáticas de la celebración del Día del Amor y la Amistad, pues regalarlas es un gesto romántico entre los enamorados. En este escenario, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la venta de rosas crecerá hasta un 25% por esta fecha, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader Jalisco).

De acuerdo con la dependencia, en esta temporada las y los productores de Jalisco estiman ingresos por aproximadamente 315 millones de pesos, derivados de la comercialización de alrededor de 300 mil paquetes de rosas , cuya producción inició la última semana de enero y concluirá en la tercera semana de febrero, periodo en el que se registra el mejor precio del año en el mercado ornamental.

¿En qué fecha compran más rosas los tapatíos?

A pesar de que los ramos de rosas son uno de los regalos clásicos del 14 de febrero, esta no es la fecha donde más incrementa la demanda de la flor.

En un comunicado, el gobierno de Jalisco señala que el Día de San Valentín es la segunda fecha más importante del año para el sector ornamental, solo después del 10 de mayo. De acuerdo con la autoridad, en el Día de las Madres se concentra el 50% de la venta anual, mientras que el 25% restante se distribuye entre octubre y diciembre.

Jalisco cuenta con dos principales núcleos de producción, ubicados en La Manzanilla de la Paz y Capilla de Guadalupe, con alrededor de 18 hectáreas.

Además, se tiene producción en superficie a cielo abierto e invernaderos en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.

¿Qué significa regalar rosas el Día de San Valentín?

Regalar rosas el 14 de febrero es una tradición que simboliza amor, belleza y respeto. El significado puede interpretarse según el color elegido:

Rojas: pasión, amor profundo y compromiso

Blancas: pureza, inocencia y nuevos comienzos, ideales para expresar un amor sincero

Rosas: admiración, ternura y agradecimiento, menos intensas que las rojas

Amarillas: amistad, alegría y felicidad

Moradas: amor a primera vista, dulzura y admiración

