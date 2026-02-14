Se incendia tractocamión en autopista a Guadalajara-Colima

Un tractocamión resultó incendiado tras un choque con una pipa sin combustible en hechos ocurridos durante la madrugada en la autopista Guadalajara–Colima.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCJ) informó que el percance ocurrió a la altura del kilómetro 58, a unos metros de la caseta de cobro de Sayula, en este último municipio.

La corporación estatal detalló que se trató de un incendio de un tractocamión con un contenedor, aunque sin carga, el cual tuvo un choque lateral con una pipa con capacidad de 40 mil litros, aunque tampoco esta última trasladaba algún tipo de líquido o sustancia.

Presuntamente, el tractocamión con contenedor se encontraba detenido a un costado de la vía cuando la pipa lo impactó, provocando un incendio.

Por el accidente, hubo una persona lesionada en estado leve, aunque no se precisó cuál camión abordaba.

El percance fue atendido por personal de la corporación estatal y de la Guardia Nacional quienes acudieron para sofocar el incendio y atender el percance.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

