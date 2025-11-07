Ante la cancelación de cientos de vuelos en Estados Unidos por el cierre de la administración federal de ese país, pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara que viajan a la Unión Americana lo hacen con el temor de que sus vuelos sean suspendidos, sobre todo aquellos que tienen conexión con otros aeropuertos.

“A mí me preocupa y más ahorita que tengo conexión, yo vuelo a Atlanta y de ahí a París, espero no tener problemas porque todas mis conexiones están pegadas, espero que no haya problemas”, dijo Flavio.

“Mi vuelo no se ha cancelado, me preocupa porque tengo conexión en Dallas”, añadió Edgar, otro pasajero.

Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara confirmaron que por el momento no existen cancelaciones en los vuelos desde Guadalajara.

“Nosotros no hemos tenido problemas, todos los vuelos han salido bien, no tenemos ningún problema”, dijo una empleada de Volaris que vuela a ciudades como Oakland, Las Vegas, Los Ángeles, Denver y Chicago, entre otros.

“Nosotros no tenemos afectaciones, no tenemos muchos vuelos pero no se han cancelado”, dijo otra empleada de American Airlines.

“Al momento no hemos tenido cancelaciones, pero sí he escuchado que muchos pasajeros han tenido problemas con la conexión”, dijo un empleado de Viva Aerobus que vuela a Los Ángeles, Houston, Chicago, Las Vegas, entre otros destinos.

Este viernes, más de 700 vuelos en aeropuertos de Estados Unidos fueron cancelados por decisión de la Administración Federal de Aviación en medio del cierre del Gobierno.

Asimismo, este día se han recibido al menos 15 informes de problemas de personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que ha provocado retrasos en todo el país, incluso cuando las aerolíneas redujeron un 4% sus vuelos en 40 aeropuertos principales.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo hoy que podría aumentar el número de vuelos cancelados en aeropuertos específicos al 15 o 20%, declaró el secretario de Transporte, Shawn Duffy, ante la posibilidad de que los controladores aéreos no se presenten a trabajar.

