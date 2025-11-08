Entre las acciones relevantes de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara del día de ayer se logró la detención de dos jóvenes tras una persecución por las calles de la colonia Jardines del Bosque. Además de la detención, a los sujetos se les aseguró una camioneta robada, un escáner automotriz y un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron este viernes 7 de noviembre. A través de un reporte ciudadano se informó del robo de una camioneta, por lo que autoridades implementaron un operativo de búsqueda con apoyo de las cámaras del C5 Guadalajara dando con un vehículo de las características señaladas.

Oficiales del escuadrón motorizado de la Policía de Guadalajara se acercaron al vehículo señalado para marcarle el alto en las inmediaciones de la zona de los Arcos del Milenio, sin embargo, los tripulantes hicieron caso omiso y se dieron a la fuga provocando una persecución que terminaría calles adelante.

La huida terminó en el cruce de avenida Mariano Otero con la calle Primavera. En el vehículo se encontraban dos jóvenes que fueron inspeccionados conforme a protocolo. Tras ello, se les aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros con 15 cartuchos útiles y un escáner automotriz.

Por ello, los dos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación. Uno de ellos es menor de edad.

El suceso fue captado a través de las cámaras del C5 y publicado en redes sociales oficiales de la Policía de Guadalajara.

