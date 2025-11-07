Anuncian Parque Estatal de Diseño de Semiconductores

Con una inversión de 18 millones de pesos de manera inicial para realizar adecuaciones a un segundo piso ya existente y 50 millones de pesos en una segunda etapa para la construcción de un edificio propio, esta mañana se anunció el Parque Estatal de Diseño de Semiconductores.

El Parque Estatal de Diseño de Semiconductores se ubicará dentro de las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Guadalajara (Cinvestav ubicado en la zona de El Bajío en Zapopan.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, resaltó la importancia de este proyecto que será un complemento del proyecto Kutsari del Gobierno Federal.

La secretaria del gabinete económico, Cindy Blanco Ochoa, detalló que las adecuaciones del segundo piso del módulo A ubicado en el CInvestav iniciará este mes y que entre en operación en marzo del próximo año.

Explicó que el Parque Estatal de Diseño de Semiconductores tendrá cuatro objetivos: Crear talento especializado, impulsar nuevas empresas, atraer más inversión y que haya currícula especializada en diseño.

“Cinvestav nacional se encargará de correr el proyecto Kutsari que es el mandato que dio el gobierno federal a través del Cinvestav campus Guadalajara. Lo que vamos a realizar nosotros como Parque Estatal de Diseño de Semiconductores, donde estamos el Gobierno del Estado, la industria y la academia, es detonar la industria porque ese porque ese currículum y esos cursos vienen creados por la industria, enseñados por la academia y facilitados por el gobierno”, precisó.

La meta de este centro es que para el 2030 de este Parque sean graduados 3 mil ingenieros especializados en diseño de semiconductores.

Actualmente en Jalisco operan alrededor de ocho empresas dedicadas a la manufactura de semiconductores y existen alrededor de 15 empresas en el portafolio de inversiones de este sector.

El anuncio del nuevo Parque Estatal de Semiconductores se realizó en las instalaciones del Cinvestav.

