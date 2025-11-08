Bomberos de Zapopan sofocan incendio en colonia Lomas de Atemajac

Elementos operativos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan lograron sofocar un fuerte incendio que se presentó en una casa habitación de la colonia Lomas de Atemajac en el municipio señalado.

A través de un reporte ciudadano de llamada de emergencia se alertó de un fuerte incendio en domicilio ubicado sobre el cruce de Lomas de Líbano y Atemajac en la colonia señalada. Oficiales de la Base 1 de Bomberos de Zapopan acudieron al sitio en donde se localizó fuego en la planta baja de la edificación, por lo que se procedió a realizar maniobras de control y extinción.

El incendio fue sofocado en poco tiempo. Tras la búsqueda primaria en el interior del domicilio, fueron rescatadas dos personas masculinas y un perro, todos ellos ilesos, de acuerdo con revisiones en sitio. Por lo que no requirieron ser trasladadas a un hospital.

Gracias a la pronta respuesta del personal operativo de Protección Civil y Bomberos Zapopan, el fuego no se propagó a las viviendas aledañas.

¿Cómo reportar un incendio a Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.

OB