Bomberos de Zapopan sofocan incendio en colonia Lomas de Atemajac

Elementos operativos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan lograron sofocar un fuerte incendio que se presentó en una casa habitación de la colonia Lomas de Atemajac en el municipio señalado.A través de un reporte ciudadano de llamada de emergencia se alertó de un fuerte incendio en domicilio ubicado sobre el cruce de Lomas de Líbano y Atemajac en la colonia señalada. Oficiales de la Base 1 de Bomberos de Zapopan acudieron al sitio en donde se localizó fuego en la planta baja de la edificación, por lo que se procedió a realizar maniobras de control y extinción.El incendio fue sofocado en poco tiempo. Tras la búsqueda primaria en el interior del domicilio, fueron rescatadas dos personas masculinas y un perro, todos ellos ilesos, de acuerdo con revisiones en sitio. Por lo que no requirieron ser trasladadas a un hospital.Gracias a la pronta respuesta del personal operativo de Protección Civil y Bomberos Zapopan, el fuego no se propagó a las viviendas aledañas.En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB