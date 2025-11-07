Viernes, 07 de Noviembre 2025

Accidente carretero en Teocaltiche deja dos muertos

Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Teocaltiche, así como de la Guardia Nacional acudieron al sitio para apoyar en las labores de atención al accidente

Por: Marck Hernández

Un vehículo de carga se impactó de frente en contra de un vehículo compacto en color rojo en carretera de Teocaltiche. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL

Saldo de dos personas fallecidas dejó un accidente carretero en el municipio de Teocaltiche.

Los hechos fueron reportados en el kilómetro 27 de la Carretera Jalostotitlan-Teocaltiche, en el municipio mencionado.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó del accidente que fue reportado cerca de las 12:00 horas de este viernes.

Se trató de un vehículo de carga que se impactó de frente en contra de un vehículo compacto en color rojo, provocando que los tripulantes del automóvil quedaran prensados.

Debido al choque, ambas personas fallecieron por las lesiones. No se informó del estado de salud del conductor, ni si se encontraba en el punto.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Teocaltiche, así como de la Guardia Nacional acudieron al sitio para apoyar en las labores de atención al accidente.

