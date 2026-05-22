Hace exactamente tres meses , en un operativo de máxima precisión coordinado por el Ejército Mexicano y la FGR, el pasado 22 de febrero fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder absoluto del Cártel Nueva Generación (CNG) , tras un intenso enfrentamiento armado en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.

El abatimiento del capo más buscado por México y Estados Unidos desató de inmediato una violenta reacción criminal. Células delictivas provocaron caos con narcobloqueos, quema de vehículos y balaceras en puntos estratégicos de la Entidad, colapsando la zona metropolitana de Guadalajara, la región turística de Puerto Vallarta y diversas carreteras que conectan con Autlán y Ciudad Guzmán.

La Guardia Nacional desplegó un fuerte operativo de seguridad en los municipios afectados para recuperar el control de las vialidades, mientras la Federación se mantenía en alerta máxima ante posibles réplicas de violencia en el occidente del país.

A tres meses de los eventos, los habitantes de Puerto Vallarta continúan recordando esa jornada de terror:

"Nunca había tenido tanto miedo en mi vida"

"Nunca había tenido tanto miedo en mi vida (...). Vuelvo a recordar eso y sí me pongo un poquito nervioso y siento que el ambiente está como de historia de terror", cuenta Michel al cumplirse este viernes 22 de mayo tres meses del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

El joven salió de Puerto Vallarta tras el episodio de violencia que le dejó secuelas psicológicas: "Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Me metí a mi recámara, estaba acostado como hecho bolita y de repente iba y me asomaba en la ventana y a partir de ahí fue muy fuerte, porque solamente podía ver dos coches quemados que estaban prácticamente afuera de mi casa y a los maleantes pasar con pasamontañas".

Narra a este medio que, en medio de las fake news en redes sociales, cadenas de desinformación en WhatsApp, rumores como el asesinato de civiles y falta de acciones por parte de las autoridades estatales y municipales para informar, decidieron resguardarse en sus casas, centros de trabajo y lugares en los que se encontraban.

Mariana quedó atrapada en un restaurante del centro con personas desconocidas, sin batería en su celular y con una crisis de nervios sin poder salir, también ante la cancelación de las aplicaciones de transporte.

"No sabíamos nada de lo de ‘El Mencho’. No teníamos mayor idea de que estaba pasando algo pues más grande. Entonces, cuando recibimos la segunda noticia, sí ya se nos hizo raro. Decidimos que mejor íbamos a esperar tantito (...). O sea, ya el cielo de verdad lo veías gris del nivel de humo que había", relata.

Mariana refiere que ha sido uno "de los peores momentos de su vida" y menciona que pensó que "iba a morir".

Michel recuerda que "muchísima gente canadiense" quedó impactada por cómo los integrantes de la delincuencia sacaron a una mujer de su vehículo para prenderle fuego, mientras que otros grababan con sus celulares el paso de los delincuentes "sin temor".

"Yo estaba espantadísimo de verdad. O sea, sentía que se me iba a salir el corazón", comparte Michel.

En los mensajes de WhatsApp se decía que "la policía iba a ir a tocar a las casas para asegurarse que todo estuviera bien, pero en realidad nadie más iba a ir a narcos disfrazados de policía para matar gente".

"Se me hacía muy fuerte, de verdad no piensas que todo es inventado. Se vuelve una paranoia y sí está muy cañón", dice Michel.

Por su parte, Mirna comparte que el miedo se apoderó de ella en el hotel donde quedó atrapada sin poder comunicarse con sus hijos y su esposo: "Creí que no le iba a contar, pero aquí andamos".

Mirna, Mariana y Michel tuvieron miedo a quedarse sin agua y sin comida.

Sigue la sensación de inseguridad

A tres meses de los hechos, Mirna dice que ha implementado un protocolo de comunicación con su familia “en caso de que se vuelva a repetir algo así”.

Para Michel es una "impotencia" el que los habitantes de Vallarta y los turistas tuvieran que esconderse y correr en lugar de "los malos". Los tres coinciden en que sigue la sensación de inseguridad, "pero no tan viva como estaba".

"Yo creo que sí regresaría, cuidaría las zonas en las que estoy, las personas con las que hablo y cada paso que doy, pero tampoco es una zona de peligro como se pinta. Hay una forma de vivir Vallarta, pero sin ponerte en riesgo; al final creo que —va a sonar cursi— sí hay más gente buena que mala", añade Michel.

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OA