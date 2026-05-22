El Gobierno de Jalisco inauguró el primer Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual en la entidad, el cual está ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Con ello, son en total cuatro centros de autismo en el Estado, sumándose a los de Zapopan (dos) y Guadalajara.

Es el primero de varios centros regionales de autismo que serán construidos en el Estado, con el fin de ampliar la atención a personas en el espectro autista.

La inversión por parte del Gobierno estatal en este nuevo centro de autismo fue de 160 millones de pesos y cuenta con la capacidad de atender a 440 personas. Y se prevé que pueda beneficiar a 58 mil personas que tengan alguna discapacidad, limitación o condición mental de los 12 municipios de la región Altos Sur del Estado.

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Se estima que en Jalisco hay alrededor de cinco mil personas en lista de espera para atención por condiciones del espectro autista, sin embargo, no es una cifra concreta.

Por ello, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la construcción de los nuevos centros de autismo permitirá contar con una cifra más concreta de personas en el espectro autista que viven en la entidad.

"No hay un censo de cuántas personas con espectro autista hay en Jalisco. Esto nos va a permitir poder llegar a cada una de esas personas y tener un cálculo mucho más certero. Se calcula, sí es un dato comprobado, que alrededor del 8.5% de la población de Jalisco vive con alguna discapacidad".

El mandatario estatal indicó que el siguiente centro de autismo en construirse será el del municipio de Puerto Vallarta.

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Maye Villa, presidenta del sistema DIF Jalisco, destacó la importancia de un diagnóstico temprano para menores de edad con el fin de que, conforme avance la vida de personas en el espectro autista, puedan mejorar su condición de vida.

"Un diagnóstico temprano puede cambiar la condición y la vida de los niños", resaltó.

Centro regional en Tepatitlán “enmarca la dignidad de la comunidad autista”

Juan Carlos Padilla, joven con autismo, agradeció al Gobierno estatal por la inauguración del nuevo centro de autismo y señaló que el nuevo centro permitirá acceder y solventar necesidades de la comunidad en espectro autista.

"Enmarca la dignidad de la comunidad autista y aquí estarán todas nuestras necesidades, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Pero también, todo este lugar hace valer nuestro derecho a acceder a todo lo que necesitamos" , comentó.

¿Cuáles son los requisitos de atención en el centro Regional de Autismo en Tepatitlán?

El nuevo Centro Regional de Autismo permitirá la atención terapéutica a menores de edad y personas adultas en condición de espectro autista y discapacidad intelectual, así como generar más centros que permitan a dichas personas desarrollar habilidades y capacidades para ser independientes y mejorar su calidad de vida.

Atenderá de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Ubicación: Calle Galaxia 215, colonia Lomas del Carmen, Tepatitlán de Morelos.

Las personas candidatas que deseen atenderse deberán anotarse en lista de espera al número telefónico 33-30-30-47-70, opción 2.

Se deberá proporcionar la CURP de la persona, edad, municipio de residencia, nombre de la madre, padre o un tutor, correo electrónico y dos teléfonos de contacto. Posteriormente, se les llamará a valoración y se brindará la orientación necesaria.

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MB