Debido a que la Federación Internacional de Futbol (FIFA) no permite que durante la realización de la justa deportiva existan obras en ejecución a fin de garantizar la seguridad, facilitar el flujo logístico y evitar congestionamientos, las obras que lleva a cabo el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para mejorar la conectividad e ingreso a la terminal aeroportuaria deberán ser puestas en pausa.

Obras del GAP deberán pausarse y reiniciarse

Así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, quien refirió que, debido a las disposiciones de la Federación, las obras deberán reiniciarse una vez que concluya la justa deportiva. Con ello, el plazo límite para concluirlas es la próxima semana.

"Lo más seguro es que se tengan que retirar las estructuras y colocarlas ya después del mundial. Con todo respeto para el GAP, yo no creo que concluyan, pero lo que vamos a ponernos de acuerdo es para retirar las estructuras que no se alcancen a montar para que no sean un riesgo y no colapsen el tráfico", refirió el secretario.

Al respecto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) afirmó que más tarde se dará a conocer un comunicado en el cual se informe sobre el porcentaje de avance de las obras, así como puntualizar cuáles son los frentes en los que se trabaja.

Este fin de semana se lleva a cabo la instalación de la estructura metálica del puente de salida ubicado sobre la Carretera a Chapala; las labores están requiriendo cierres parciales y temporales a la circulación en distintos tramos y fechas, y en ambos sentidos de la vialidad.

Obras del Gobierno de Jalisco están por terminar

Por otra parte, David Zamora señaló que, en lo que respecta a las obras ejecutadas por el Estado, en Carretera a Chapala se están concluyendo las estaciones de lo que será la nueva Línea 5 al Aeropuerto, la cual de hecho ya ha comenzado pruebas técnicas sin pasajeros sobre esta vía.

"Hicimos un recorrido el lunes. Ya circularon los camiones por encima, y en los túneles, que los túneles los seguimos detallando. Se están colocando los botallantas, que es parte de la estructura importante en el túnel. Se está poniendo la señalética y, en el caso de las estaciones, se está colocando el sistema de recaudo y las cámaras. Prácticamente, ya son los últimos detalles", señaló Zamora Bueno, sosteniendo que el nuevo sistema abrirá al público el próximo 04 de junio, de acuerdo con el último informe.

En general, afirmó el titular de la SIOP, los trabajos por parte del Gobierno de Jalisco en Carretera a Chapala se ubican en un 98% de avance.

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FIFA solicita a sedes garantizar vialidades despejadas de obras

De acuerdo con el manual de requisitos de infraestructura de la FIFA (FIFA Stadium Guidelines), los perímetros del estadio, los aeropuertos y las rutas de transporte conectores deben tener "una movilidad impecable". Una obra pública activa implica cierres de carriles, desvíos y maquinaria pesada que pueden influir en los tiempos de traslado de las selecciones, delegaciones y aficionados.

Ante ello, la FIFA ha solicitado a las ciudades sede el garantizar vías completamente despejadas para evitar colapsos viales en los días de partido, por lo cual la obra pública en los espacios mencionados deberá pausarse hasta el término del Mundial 2026, es decir, después del 19 de julio.

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OB