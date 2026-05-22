La crisis de salud pública en el municipio de Poncitlán, Jalisco, ha encendido las alarmas a nivel nacional tras confirmarse oficialmente que alrededor de 3 mil 400 niños presentan anomalías graves en sus riñones. Esta situación representa una emergencia médica sin precedentes que requiere atención inmediata de todos los sectores de la sociedad.

El alcalde de la región, Arturo Ascencio Gómez, reconoció recientemente la magnitud de esta problemática, advirtiendo que las afecciones detectadas podrían derivar en Enfermedad Renal Crónica si los menores no reciben el tratamiento adecuado. Las autoridades locales han comenzado a movilizar recursos para frenar el avance de este padecimiento silencioso.

Los expertos coinciden en que este grave padecimiento es multifactorial, vinculándose fuertemente a la severa contaminación del Río Santiago, el uso desmedido de pesticidas en la agricultura local y la desnutrición histórica que afecta a diversas comunidades vulnerables de la zona.

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¿Cómo se detecta y combate el daño renal en la Ribera de Chapala?

Para hacer frente a esta emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) ha implementado una estrategia que consiste en realizar tamizajes médicos mensuales a niñas y niños en edad escolar. Estas pruebas constantes son fundamentales para monitorear la salud de los estudiantes y prevenir complicaciones irreversibles a largo plazo.

Estos estudios clínicos especializados permiten a los médicos identificar cualquier inflamación en los riñones desde sus etapas más tempranas. Gracias a esta detección , los especialistas pueden iniciar intervenciones médicas precisas mucho antes de que el órgano deje de funcionar por completo y el paciente requiera tratamientos invasivos como la diálisis.

Como parte de una estrategia integral de apoyo, el Gobierno del Estado trabaja en conjunto con el municipio para entregar despensas orgánicas, totalmente libres de agroquímicos, a las familias afectadas. Esta medida busca mejorar la calidad nutricional de los menores y reducir su exposición a los químicos presentes en los alimentos convencionales.

Principales síntomas para identificar el daño renal infantil a tiempo

Los investigadores y especialistas de la Universidad de Guadalajara advierten que el daño en los riñones suele ser una enfermedad silenciosa en sus primeras fases. Sin embargo, existen señales de alerta tempranas que los padres de familia y cuidadores no deben ignorar bajo ninguna circunstancia para proteger la vida de los menores.

Fatiga constante y debilidad extrema

Uno de los primeros focos rojos es cuando el menor se muestra inusualmente cansado, sin energía para realizar sus actividades diarias o jugar, lo cual indica que su organismo no está filtrando adecuadamente las toxinas en la sangre.

Uno de los primeros focos rojos es cuando el menor se muestra inusualmente cansado, sin energía para realizar sus actividades diarias o jugar, lo cual indica que su organismo no está filtrando adecuadamente las toxinas en la sangre. Hinchazón visible y retención de líquidos

Se debe prestar especial atención si se nota inflamación inusual que se manifiesta principalmente en los pies, los tobillos, las manos o alrededor de los ojos, ya que es un claro indicador de que los riñones presentan fallas.

Se debe prestar especial atención si se nota inflamación inusual que se manifiesta principalmente en los pies, los tobillos, las manos o alrededor de los ojos, ya que es un claro indicador de que los riñones presentan fallas. Cambios drásticos al orinar

Cualquier alteración en la frecuencia para ir al baño, la presencia de dolor, espuma excesiva o variaciones oscuras en el color de la orina representan síntomas críticos que requieren una evaluación médica urgente por parte de un especialista.

Diversos estudios científicos señalan que la exposición constante a metales pesados presentes en el agua del Lago de Chapala agrava significativamente la situación de salud de los menores. Ante este panorama, resulta urgente mantener las medidas preventivas integrales y continuar modificando las prácticas agrícolas para garantizar un futuro seguro a la niñez jalisciense.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO