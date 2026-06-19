El sábado 20 de junio en Guadalajara estará marcado por condiciones típicas del temporal: cielo nublado, ambiente templado y alta probabilidad de tormenta durante casi todo el día, según el pronóstico de Meteored y el Instituto y Astronomía y Meteorología de la UdeG.

Las precipitaciones más copiosas caerán llegada la tarde, cuando aumentará la inestabilidad atmosférica en el Área Metropolitana favoreciendo las tormentas.

¿A qué hora lloverá mañana, 19 de junio en Guadalajara?

Según los modelos de pronóstico por hora de Meteored, mañana hay un 90% de probabilidad de lluvia con un acumulado de hasta 23 milímetros de agua. Las primeras señales de lluvia débil podrían aparecer desde la madrugada y hasta el mediodía, sin embargo, el periodo más importante se concentrará entre las 13:00 y 20:00 horas, con la posible presencia de tormentas eléctricas. En conjunto, el escenario más probable es:

Mañana (06:00 – 12:00): cielo nublado y lluvias aisladas.

Tarde (13:00 – 16:00): permanencia de los chubascos

Tarde-noche (16:00 – 21:00): mayor intensidad de lluvia y tormentas eléctricas

Horas Probabilidad de lluvia Condición prevista 06:00 – 11:00 50% - 80% Lluvia débil aislada 13:00 - 17:00 50% – 70% Lluvia intermitente 18:00 - 00:00 80% - 90% Tormentas eléctricas

Panorama general del clima en Guadalajara

Temperatura máxima estimada: 24–25 °C

Temperatura mínima: 17 °C

Ambiente: templado y húmedo

Viento: moderado con rachas por la tarde

Condición dominante: cielo nublado con desarrollo de tormentas por la tarde

Este patrón es característico del inicio formal del temporal en el occidente de México, cuando la actividad convectiva se intensifica en las tardes.

Temporal de lluvias continuará en Guadalajara

Para mañana 20 de junio en Guadalajara, la lluvia será uniforme durante casi todo el día. El periodo más crítico será entre las 16:00 y 20:00 horas, cuando se esperan los chubascos más intensos y posibles tormentas eléctricas, según la combinación de pronósticos del IAM y Meteored.

Si tienes actividades al aire libre, lo más recomendable es anticiparlas antes de las 3 de la tarde, cuando aumenta significativamente la probabilidad de precipitación.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO