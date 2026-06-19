La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 21 de junio habrá cierres viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con motivo de que se llevará a cabo la carrera Legacy Cup Guadalajara.

Te recomendamos: La NASA revela el cambio de Guadalajara entre mundiales 1986 y 2026

Los cierres viales se realizarán en las siguientes avenidas en un horario de 5:00 de la mañana a 9:00 am:

Avenida Miguel Hidalgo y Costilla.

Avenida Enrique Diaz de León.

Avenida Manuel Ávila Camacho.

Rutas alternas por carrera Legacy Cup Guadalajara

Avenida de las Américas.

Calle Sofia Camarena de Jiménez.

Calle Gómez Farias.

Calle Mariano Matamoros.

Avenida Hidalgo.

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan

De igual forma te compartimos el mapa con los cierres viales

La carrera tendrá como punto de partida un costado de los Arcos de Zapopan, específicamente en la intersección de la Avenida Manuel Ávila Camacho con la Avenida Américas. Desde ese sitio, los participantes recorrerán un trayecto de 7.5 kilómetros que concluirá frente al Mercado Corona, ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara, donde se instalará la línea de meta.

El disparo oficial de salida está previsto para las 6:30 horas, por lo que se espera que las y los corredores se den cita desde temprana hora para participar en el evento.

Lee también: Convoca Mery Pozos a más de mil ciudadanos a seguir el partido Mexico vs Corea del Sur en parque San Jacinto

Además de la prueba principal, la jornada deportiva contará con una serie de carreras infantiles diseñadas para fomentar la participación de los más pequeños.

Estas competencias estarán dirigidas a menores de edad y contemplarán recorridos que van desde los 50 hasta los 200 metros, dependiendo de la categoría correspondiente; con el objetivo de estas actividades es promover la convivencia familiar y acercar a niñas, niños y jóvenes al deporte, convirtiendo el evento en una experiencia recreativa e incluyente para participantes de todas las edades.

La cuota de inscripción para la carrera principal de 7.5 kilómetros es de 780 pesos en su modalidad regular y estará disponible para participantes a partir de los 15 años de edad. Como parte del registro, cada corredor recibe una playera conmemorativa de la marca adidas, incluida dentro del paquete oficial del evento.

En el caso de las carreras infantiles, el costo de participación es de 290 pesos, permitiendo que niñas y niños formen parte de esta jornada deportiva especialmente diseñada para fomentar la actividad física y la convivencia familiar.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA