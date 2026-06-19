Plantarán 20 mil árboles en Guadalajara durante 2026

El gobierno de Guadalajara anunció su Plan de Plantaciones 2026, con el cual, plantarán 20 mil árboles durante este año.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señaló que en el municipio hay más de un millón de árboles, sin embargo, reconoció que en el oriente tapatío es donde se van a concentrar los esfuerzos para plantar más árboles.

"Vimos que era más pertinente sembrar más árboles especialmente en el oriente de Guadalajara. Es por eso que arrancamos el plan de arbolado", comentó.

Entre algunas colonias prioritarias, están la General Real, San Felipe Primera y Segunda sección, Medrano, San Antonio, La Natividad, La Perla Zona 5, El Mirador, Oblatos Primera Sección y Esteban Alatorre Zona 6 las cuales, según el diagnóstico municipal, son las que más requieren de árboles.

Se trata de árboles endémicos, señala Delgadillo

"La meta para este año es que sean más de 20 mil árboles, que en su mayoría fueron cultivados en sus viveros. Son árboles endémicos, que no lastiman nuestras banquetas y son amigables con el medio ambiente".

Entre dichas especies están los guamúchiles, primaveras, fresnos, entre otros tipos de árboles que serán plantados en el oriente tapatío.

La alcaldesa resaltó que son árboles que ya tienen altura, pidió a la población cuidar también de los árboles para evitar que tengan afectaciones y daños, con lo que se busca conservarlos en su totalidad.

Guadalajara tiene déficit de árboles

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene un déficit de árboles que provocan, de forma general, que aparezcan islas de calor en la ciudad, entre otras afectaciones. De acuerdo con algunas estimaciones, la ciudad registra déficit de árboles y áreas verdes, aunque las autoridades tapatías no mencionaron de cuánto es.

Por ello el énfasis en plantar dichos árboles que, además, ayudarían a reducir islas de calor en el municipio, comentó la presidenta municipal tapatía.

De la misma forma, Verónica Delgadillo señaló que se podría aumentar la capacidad de infiltración de agua a zonas verdes.

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AO

