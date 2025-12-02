Zapopan entregará un apoyo de 150 pesos por tonelada de maíz a productores del municipio

Ante la caída del precio del maíz en el mundo, y la crisis que han enfrentado los productores del grano en México y Jalisco por al menos los últimos tres años, el Gobierno de Zapopan entregará un apoyo económico de 150 pesos por tonelada con el programa 'Impulsa tu cosecha' a todos aquellos agricultores que estén registrados en el padrón municipal.

Este estímulo económico se suma a los apoyos previamente acordados entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal y productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato: la federación otorgará 800 pesos por tonelada, mientras que el Estado se comprometió con 150 pesos. Así, en Zapopan los productores podrán acceder a un precio garantizado de seis mil 300 pesos por cada mil kilos de maíz, cercano a los siete mil 200 que exigen.

El objetivo de la medida es proteger la actividad agrícola local. Para acceder a este apoyo, las y los interesados deberán pertenecer a una organización productiva y presentar una identificación oficial, CURP, acreditación de propiedad o posesión del predio y actas correspondientes a la representación legal del núcleo agrario.

El coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, Salvador Villaseñor, anotó que el municipio es el segundo productor de maíz más importante de Jalisco, pues al año se producen 40 mil toneladas del grano. Además, afirmó, desde el gobierno municipal se han emprendido acciones para impulsar el campo zapopano, como la tecnificación con maquinaria, apoyos a la productividad y estímulos económicos para incentivar la permanencia de los jóvenes en el sector.

"Fortalecer y proteger una de las cosas más productivas, de lo más importante para nosotros, que es el campo, y sobre todo el maíz blanco", dijo.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, Eduardo Ron, lamentó que 2025 ha sido un año "complicado" para el sector agropecuario. La sobreproducción de maíz en países como Estados Unidos, Brasil y Argentina ha causado los precios más bajos en los últimos 50 años, mientras que se estima que en el mundo hay más de mil 300 millones de toneladas de excedente.

El funcionario adelantó que ya se trabaja con la federación en la construcción de un plan de ordenamiento de maíz. "Para no estar recurriendo al rescate, sino más bien en una planeación en esquemas de compensación a través de coberturas y todos los mecanismos financieros que tenemos al alcance para que esto no nos vuelva a ocurrir".

TAMBIÉN LEE: Impulsa el IMPI las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas del país

Por último, el alcalde Juan José Frangie, reconoció que el apoyo de 800 pesos por tonelada que brindará el Gobierno federal es insuficiente para el trabajo de los productores y la crisis que enfrenta el campo. Refirmó el compromiso de su administración para trabajar en beneficio del sector agropecuario de Zapopan.

"Sabemos que muchos de los productores están por abajo del precio. Hoy, como lo decía nuestro gobernador, no están solos, tienen el apoyo. Que sepan que en Zapopan lo van a tener siempre", comentó.

YC