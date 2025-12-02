Ante afectaciones por lluvias en Jalisco, piden duplicar el presupuesto del FOEDEN

Tras las severas afectaciones que dejó la temporada de lluvias de este año en varios municipios de Jalisco, la titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Priscila Franco Barba, señaló que solicitarán duplicar los recursos destinados al Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) en el Presupuesto estatal de 2026.

El Fondo cuenta con una bolsa de 50 millones de pesos, pero la funcionaria reconoció que se agotó debido a todos los apoyos en menaje e infraestructura otorgados a damnificados y a los municipios. Ayer se entregaron alrededor de dos millones de pesos en ayudas económicas en La Barca y Ayotlán. Además, en este último se aprobaron dos millones de pesos adicionales para la rehabilitación de infraestructura dañada en septiembre pasado.

En Tototlán y Puerto Vallarta aún faltan apoyos por entregar

En Tototlán y Puerto Vallarta aún faltan apoyos por entregar, mientras que en Villa Purificación se requieren 40 millones de pesos para la reconstrucción de los dos puentes de ingreso al municipio que quedaron destrozados tras las intensas lluvias. El ayuntamiento solicitó ayuda del Gobierno del Estado para estas obras, pues no cuenta con el presupuesto, por lo que la Secretaría de Hacienda ya analiza la solicitud y, de aprobarse, el Gobierno del Estado destinará los recursos necesarios, adelantó la secretaria.

“La verdad es que tengo que decirlo: nos falta recurso en el Fondo, en el fideicomiso. Este año se agotaron los 50 millones por el temporal, pero tenemos pendiente otros 50 millones para asignación y para que podamos aprobar todos estos municipios que están pendientes”, comentó.

Se deben identificar los municipios que cada año sufren estos daños

“Nosotros íbamos a, por lo menos, duplicar el presupuesto que vamos a solicitar porque realmente vimos el temporal de lluvias. Estos casos, además, no avisan. Por ejemplo, en el municipio de La Barca nos decían que tenían 10 años sin vivir un caso como este. En Ayotlán, a diferencia, nos decían que año con año. Entonces, tenemos que identificar a aquellos que año con año están padeciendo este tipo de daños para que nosotros también podamos hacer una estrategia junto con Protección Civil y los municipios para ver cómo prevenimos, o qué obras se tienen que hacer para mitigar. Eso también nos podría ayudar a que no sólo sea reacción”, añadió.

La funcionaria detalló que los apoyos económicos para menaje e infraestructura, a menos que el municipio declare incapacidad financiera, se otorgan bajo un esquema de aportación de 80 por ciento del Estado y 20 por ciento de recursos municipales.

En La Barca también se dañó uno de los puentes de ingreso al municipio. Aunque no entró en las afectaciones contempladas en el FONDEN, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) destinará una bolsa especial para su rehabilitación, apuntó Franco Barba.

