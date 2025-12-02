La Línea 4 del Tren Ligero está cerca de comenzar operaciones, pues de acuerdo con autoridades estatales y municipales, su inauguración se realizará el próximo 15 de diciembre, ofreciendo a la ciudadanía traslados gratuitos durante los primeros días de trabajo.

Este proyecto pretende mejorar la movilidad en el sur de la ciudad y la conectividad de los habitantes de la zona con el resto del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

¿Cuántas personas viven a lo largo del trazo de la Línea 4 del Tren Ligero?

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, a lo largo del trazo de la Línea 4 del Tren Ligero residen actualmente 275 mil personas, quienes se verán beneficiadas con el nuevo sistema de transporte masivo, que conectará con Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada.

La ruta de cerca de 21 kilómetros de largo atravesará tres municipios de la metrópoli: Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y el sur de Guadalajara. Destaca que en este tramo se localizan diversos comercios, bodegas y naves industriales.

La Línea 4 estará conformada por nueve estaciones principales: Tlajomulco Centro, CUTLAJO, Lomas del Sur, El Cuervo, Concepción del Valle, Real del Valle, Acueducto, y Las Juntas. Se estima que el tiempo de recorrido completo será de 35 minutos. Asimismo, se prevé que la Línea mueva en sus inicios a cerca de 116 mil usuarios al día.

Las autoridades gubernamentales señalan que la Línea 4 será la primera ruta de transporte de pasajeros en México que se incorporará al derecho de vía del tren de carga, contando con vagones modernos y actualizados tecnológicamente.

El proyecto también contempla la rehabilitación de los entornos urbanos por los que correrá la línea y la construcción de pasos a desnivel. Contará con cruces seguros, con alarmas y semáforos, para mayor seguridad de las y los usuarios.

