Consolidan a Jalisco como un hub de talento tecnológico con llegada de École 42 a Ciudad Creativa Digital

Con el fin de fortalecer a Jalisco como un hub de talento tecnológico e impulsar la educación técnica en programación de alta gama, esta mañana se dio a conocer la alianza con la prestigiosa institución francesa École 42, la cual contará con un campus en Ciudad Creativa Digital (CCD).

El instituto es reconocido a nivel mundial por su metodología disruptiva, la cual prescinde de profesores y utiliza un sistema de aprendizaje basado entre pares, enfocado en formar a programadores de élite.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Horacio Fernández Castillo, destacó que École 42 produce el talento más demandado a nivel internacional. Con sede en las instalaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo (PLAi), destacó, "estamos haciendo una inversión directa en el capital humano que detonará emprendimientos sólidos y de alto impacto, garantizando la competitividad de Jalisco en la industria tecnológica global".

PLAi, el Fideicomiso Ciudad Creativa Digital (FCCD) y el Instituto COINCyDES A.C. formalizaron la colaboración mediante la firma de un memorándum de entendimiento. Se busca desarrollar no sólo talento técnico de alto nivel, sino también generar emprendimientos sólidos y de impacto.

El presidente de COINCyDES, César de Anda, resaltó que con esta colaboración se cuenta con una oferta académica para los jóvenes de Jalisco en cuanto a la codificación moderna, que están rompiendo "los cánones en materia de esquemas de cómo se estudia en las universidades".

Por su parte, Carlos Bañuelos, director general de PLAi, anotó que École 42 tendrá más de 150 estudiantes de tiempo completo, especializados en el área de informática. "Uno de los sectores en los que PLAi ha desarrollado más de 100 programas educativos".

En tanto, el director de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco, Alfredo Aceves Fernández, dijo que esta alianza marca un hito en la formación de capital humano de alto valor y el crecimiento exponencial del sector tecnológico.

"Lo que sí les puedo decir es que, verdaderamente, hoy estamos haciendo una alianza trascendental para cubrir la gran demanda que tienen las empresas de personas especializadas en el ramo de la programación y, también decirlo, personas que en un futuro, seguramente, nos van a abrir brecha en el mercado de empresas del ramo tecnológico", enfatizó.

SV