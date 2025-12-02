El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Santiago Nieto Castillo informó que se continuará con los operativos antipiratería en Guadalajara.

Hace unos días se realizó un operativo en el mercado San Juan de Dios donde se logró incautar mercancía por un valor superior a los 13 millones de pesos de una marca de gorras.

"Se cerraron dos calles donde se encontraban los locales y se hizo un aseguramiento por más de 3 millones de pesos de mercancía pirata, vamos a proceder a la destrucción con el procedimiento administrativo correspondiente pero es importante mandar el mensaje (a los comerciantes) del mercado de San Juan de Dios que la piratería es algo que afecta a nuestros comerciantes y a nuestros industriales y vamos a seguir continuando en esta dinámica de ataque a la piratería", sostuvo.

Santiago Nieto adelantó que también se realizará próximamente un operativo en la Plaza de la Tecnología.

"La idea es atacar los 19 mercados famosos que actualmente tenemos en nuestro país y entre ellos está la Plaza de la Tecnología ya estuvimos en Izazaga 89 en la Ciudad de México y nos falta continuar con otros mercados y plazas", afirmó.

A mediados del mes pasado se realizaron operativos en las inmediaciones del mercado San Juan de Dios de Guadalajara donde se aseguraron 27 mil 141 productos infractores de la marca NEW ERA, con un detrimento para la marca de 13 millones 570 mil 50 pesos.

El operativo se realizó en el marco de la operación limpieza y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco como parte de las labores permanentes de combate a la piratería y protección de los derechos de propiedad industrial,

En el marco de la estrategia Operación Limpieza, 24 inspectores e inspectoras del IMPI, 30 elementos de la Secretaría de Seguridad del estado y representantes de la marca; encabezaron 4 operativos simultáneos en las inmediaciones del mercado San Juan de Dios.

MF

