A partir de 2026, algunos diseños de placas perderán su validez, por lo que ya no será posible que los vehículos circulen con ellas.

Este año, el Gobierno de Jalisco inició el procedimiento de sustitución de placas, con el objetivo de que todos los vehículos de la región cuenten con los diseños más recientes, los cuales cumplen con la normativa federal vigente.

Según ha informado el comisario vial de Jalisco, Alberto Arizpe, los propietarios que no cuenten con los nuevos diseños serán acreedores a sanciones como multas y la posibilidad de retención del vehículo.

¿Cuáles son los únicos diseños de placas que podrán circular en Jalisco en 2026?

Las placas “Collage” y “Cabañas” son las únicas que podrán circular en el estado a partir del próximo año, ya que cumplen con la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta normativa establece los requerimientos técnicos que deben cumplir las láminas en todo el territorio nacional.

Las autoridades jaliscienses detallan que ambas placas fueron diseñadas con elementos que garantizan visibilidad, durabilidad y seguridad, además de contar con un código QR en la parte superior derecha, el cual protege los datos personales del propietario.

Se indica que los propietarios que cuenten con los diseños “Maguey”, “Gota” y “Minerva”, que al inicio de año representaban el 70% del parque vehicular de la región, deberán realizar el trámite para el cambio.

Cabe señalar que quienes deban efectuar este trámite todavía están a tiempo de hacerlo mediante el Paquetazo 3×1, implementado por el Gobierno de Jalisco.

Este esquema permite obtener el nuevo diseño de placas y realizar la verificación vehicular de forma completamente gratuita, únicamente con el pago del refrendo.

