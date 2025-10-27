Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío núm.11 -que ingresará por el noroeste de México-; una línea seca sobre Coahuila; canales de baja presión sobre la península de Yucatán y el interior del país; el ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad atmosférica, traerán intervalos de chubascos -de 5 a 25 milímetros- en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y la región Olmeca. En Puerto Vallarta se registran temperaturas superiores a los 28 grados.

¿A qué hora lloverá hoy, 27 de octubre, en Puerto Vallarta?

En la ciudad vallartense, el cielo permanecerá con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 25 km/h. No se descarta la caída de lluvia, por su parte, las temperaturas más altas caerán en las siguientes horas:

11:00 a 02:00 PM Nubes y claros 30°C

También se reporta oleaje de 1 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se localiza el huracán “Melissa” y la tormenta “Sonia”?

La Conagua avisó que el centro de la tormenta tropical "Sonia" se situó, en punto de las 3 de la mañana, a mil 485 km al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur; presenta vientos sostenidos de 75 km/h y su desplazamiento va de oeste-noroeste a 11 km/h. Gracias a su distancia, no representa peligro para el país.

Por otra parte, el huracán “Melissa” se intensificó a categoría 5 la madrugada de este lunes mientras se acerca a Jamaica, donde los meteorólogos advierten que provocará inundaciones catastróficas, aludes de tierra y daños extensos a la infraestructura. Se espera que esta toque tierra el martes y, cruce Cuba y las Bahamas hasta en 48 horas.

“Melissa” ya ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde, también, hay una persona más desaparecida.

Con información del EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

