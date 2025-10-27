Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la República Mexicana se verá afectada por canales de baja presión en su interior y, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, se originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

El estado de Jalisco presentará cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas . Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región; se espera la caída de chubascos que podrían acumular desde 5 y hasta 25 milímetros de agua.

Las temperaturas máximas en la entidad podrían presentarse desde 30 hasta 35 °C.

Clima en Guadalajara este 27 de octubre de 2025

Según información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara , el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) prevé cielo despejado, ambiente cálido en horas centrales del día, así como ambiente fresco por la noche y hasta el amanecer.

A continuación presentamos el pronóstico del tiempo de Meteored para esta jornada en la Perla Tapatía. Según este registro, el municipio de Guadalajara no presentará lluvias este 27 de octubre de 2025.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 20 ºC Soleado - - 10:00 horas 23 ºC Nubes y claros - - 11:00 horas 25 ºC Nubes y claros - - 12:00 horas 27 ºC Nubes y claros - - 14:00 horas 30 ºC Nubes y claros - - 17:00 horas 30 ºC Nubes y claros - - 20:00 horas 26 ºC Nubes y claros - - 23:00 horas 22 ºC Nubes y claros - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense.

