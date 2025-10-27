El día de ayer, domingo 26 de octubre, un hombre y un menor se extraviaron en el Bosque La Primavera.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan en coordinamiento con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) realizaron un operativo de búsqueda luego de que se reportara el extravío de dos personas en la amplia zona forestal del Estado de Jalisco que tiene una extensión territorial en municipios de Tala, El Arenal, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.

Oficiales de la Base 4 de Protección Civil y Bomberos de Zapopan recorrieron 11 kilómetros dentro del Área Natural Protegida (ANP) hasta localizar a un menor y a su acompañante. Los rescatados fueron valorados y entregados sanos y salvos a sus familiares.

Ante dicha situación, la cuenta oficial de Protección Civil y Bomberos Zapopan de Facebook recomendó llevar siempre agua potable suficiente, compartir tu ubicación a tus acompañantes y mantenerte en los senderos señalados del Bosque La Primavera para evitar extravíos.

De igual forma, los reportes de este y otros incidentes se pueden informar a través del número global de emergencia 911 o a través del teléfono de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, el cual es 33 3818 2203. Recuerda que la prevención también salva vidas.

Toma en cuenta estas recomendaciones de manera que tu visita a este y el resto de áreas naturales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) sea segura.

OB