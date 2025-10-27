La mañana de este lunes 27 de octubre, el peso mexicano registra una apreciación frente al dólar, en un escenario marcado por el optimismo en torno a las discusiones comerciales entre China y Estados Unidos, de acuerdo con Bloomberg.Según el sitio especializado en información financiera, el tipo de cambio en el mercado spot es de 18.39 pesos por dólar a las 6:50, hora del centro de México, lo que se traduce en una apreciación de la divisa mexicana del 0.29% frente al cierre del viernes.Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio de 18.3948 pesos por unidad.Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.Con información de Bloomberg…* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB