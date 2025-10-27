La mañana de este lunes 27 de octubre, el peso mexicano registra una apreciación frente al dólar, en un escenario marcado por el optimismo en torno a las discusiones comerciales entre China y Estados Unidos, de acuerdo con Bloomberg.

Según el sitio especializado en información financiera, el tipo de cambio en el mercado spot es de 18.39 pesos por dólar a las 6:50, hora del centro de México, lo que se traduce en una apreciación de la divisa mexicana del 0.29% frente al cierre del viernes.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio de 18.3948 pesos por unidad.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 27 DE OCTUBRE DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.10 Banorte 17.25 18.80 BBVA 17.56 18.69 Banamex 17.89 18.91 Scotiabank 17.40 19.00

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg…

MB

