La sucursal de Costco más grande de México y la más moderna de Latinoamérica se encuentra en Jalisco, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Se trata de la nueva sucursal de Zapopan, ubicada sobre Periférico Norte, frente a la Plaza San Isidro. Esta tienda, inaugurada el pasado 7 de agosto, ofrece a sus clientes novedades que no habían sido implementadas en otros puntos de venta de la ciudad.

¿Qué hace especial al Costco más grande de México?

El Costco San Isidro cuenta con 14 mil 953 m² de piso de venta, 704 cajones de estacionamiento y más de 5 mil 635 productos nacionales e importados disponibles. Pero su amplitud no es lo único que lo diferencia de otras sucursales, ya que en esta tienda se ofrecen servicios con los que pocos establecimientos cuentan.

El primer Sushi Room de México es una de las novedades de esta sucursal. Se trata de una sección especializada donde chefs preparan en el momento y venden sushi fresco para llevar, ofreciendo una opción de comida gourmet a los clientes.

Asimismo, el Costco de Zapopan cuenta con la panadería de mayor capacidad de toda la cadena de almacenes a nivel mundial.

La inauguración de esta sede también trajo a la ciudad la primera estación de gasolina Costco, equipada con 30 bombas de despacho, con precios competitivos en comparación con las tarifas promedio a nivel local.

A estos servicios se suman un centro auditivo, farmacia, óptica, un centro llantero y una fuente de sodas.

Costco prepara la construcción de un Costco aún más grande en México

Como parte de su proyecto de expansión en México, Costco proyecta la inauguración de la tienda más grande del país y de toda Latinoamérica. Esta sucursal se ubicará en Escobedo, Nuevo León, de acuerdo con la información proporcionada por el alcalde Andrés Mijes en una reunión sostenida con Moisés Sans, directivo de Costco.

Se estima que esta sucursal superará los 20 mil metros cuadrados de construcción y contará con la gasolinera más amplia del país.

