PAN Jalisco pide certeza para proceso electoral de 2027 tras renuncia de Paula Ramírez al IEPC

El PAN Jalisco lamentó que Paula Ramírez Höhne haya decidido dejar el cargo de presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.

El partido señaló que se trata de uno de los momentos más delicados para la democracia jalisciense y consideraron que la presidencia del IEPC no es un cargo administrativo cualquiera, sino que "es una

responsabilidad de Estado cuya principal obligación es garantizar estabilidad, certeza jurídica y confianza ciudadana en los procesos electorales", expresaron en un comunicado.

Por ello, cuestionan que quien encabezaba la institución decida retirarse, dejando abiertos retos como la preparación de la elección de 2027 que se dará en menos de un año.

Consideran más preocupante que la renuncia ocurre en medio de una coyuntura nacional en la que acusan que Morena "ha impulsado una estrategia sistemática para debilitar los contrapesos electorales. El vacío que se genera en el IEPC abre una ventana de incertidumbre que podría ser aprovechada para influir en la conformación futura de la autoridad electoral local".

Cuestionan si se está dejando una institución fortalecida o una institución vulnerable frente a los

intereses políticos del partido en el poder.

Reclaman que la preocupación aumenta al revisar el balance de su gestión, ya que, durante los últimos años, Jalisco ha sido testigo de múltiples controversias electorales, denuncias, impugnaciones y señalamientos relacionados con posibles actos anticipados de campaña y violaciones a la equidad de las contiendas.

Y señalan que el actuar de la autoridad electoral frecuentemente "fue percibido como tardío, insuficiente o incapaz de generar la certeza que la ciudadanía demandaba".

Por ello, advirtieron que la responsabilidad de hacer valer la ley electoral, prevenir abusos, garantizar condiciones de equidad y proteger la confianza pública en las instituciones era de la expresidenta, quien lejos de asumir plenamente esa responsabilidad hasta el final de su encargo renunció, y acusan que dejó interrogantes legítimas sobre pendientes institucionales que permanecen sin resolver.

Por ello, el PAN exige que el proceso de designación de quien habrá de sustituir a la presidencia del IEPC se realice con absoluta transparencia, independencia y apego a la ley, evitando cualquier intento de captura política o partidista de la institución.

JM