Expo Guadalajara se suma a la fiesta del futbol con activación de animación digital

Expo Guadalajara es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y, dada su relevancia como centro de convenciones, se suma a la fiesta mundialista con una intervención visual, artística y de innovación.

Se trata de una activación de animación digital inspirada en el ambiente mundialista, y que podrá disfrutarse desde su plazoleta principal, ubicada en el cruce de Mariano Otero y Las Rosas, donde las y los visitantes podrán disfrutar de esta innovadora presentación a través de dos atractivas activaciones.

Expo Guadalajara es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. ESPECIAL

En primer lugar, en la pantalla LED, ubicada al exterior del recinto, presenta una serie de contenidos originales que fusionan elementos representativos de Jalisco con el futbol, incluyendo animaciones de la Minerva interactuando con un balón, paisajes agaveros integrados en motivos deportivos y piezas inspiradas en el arte oficial de Guadalajara como sede de la justa deportiva del verano.

De esta forma, se imprime la esencia de Jalisco de forma original e innovadora en un espectáculo que pone en alto las raíces de sus habitantes a ojos de todo el mundo.

Te puede interesar: Zoológico Guadalajara tendrá entradas GRATIS por triunfo de México en la inauguración del Mundial 2026

Las animaciones juegan con el espacio, dando un efecto de tres dimensiones en el cual las y los asistentes se suman a una experiencia inmersiva, volviéndose parte del escenario que ofrece esta experiencia digital.

La pantalla LED, ubicada al exterior del recinto, presenta una serie de contenidos originales que fusionan elementos representativos de Jalisco con el futbol. ESPECIAL

Asimismo, las icónicas letras de Expo Guadalajara cuentan con un espectáculo de iluminación y mapping, que combinará los colores de la celebración mundialista con la identidad gráfica del recinto y la energía propia del futbol.

Los shows podrán disfrutarse de forma gratuita en dos distintos horarios: de las 8:00 de la noche a las 12:00 de la noche, del 11 de junio al 9 de julio.

Estas activaciones forman parte de la participación de Expo Guadalajara en la justa deportiva del futbol, considerando además que el recinto es sede del programa “Ride al Estadio”, mediante el cual las y los asistentes a los partidos podrán estacionarse en Expo Guadalajara y trasladarse ida y vuelta en transporte oficial hacia los partidos.

Estas activaciones forman parte de la participación de Expo Guadalajara en la justa deportiva del futbol. ESPECIAL

Además, el recinto ha destacado la importancia de la conectividad impulsada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y donde juega un papel clave en la conexión del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Estadio Guadalajara: A través de la nueva Línea 5 del Transporte Público al Aeropuerto Internacional de Guadalajara es posible conectar de la terminal aeroportuaria a Expo Guadalajara, y de Expo al estadio a través del sistema de "Ride al Estadio" ya mencionado.

De esta manera, Expo Guadalajara se integra a las celebraciones que se viven en la ciudad, ofreciendo una experiencia visual abierta al público que celebra la creatividad, la identidad jalisciense y el espíritu de convivencia que caracteriza a este acontecimiento internacional.

A través de la nueva Línea 5 del Transporte Público al Aeropuerto Internacional de Guadalajara es posible conectar de la terminal aeroportuaria a Expo Guadalajara. ESPECIAL

Expo Guadalajara se integra a las celebraciones que se viven en la ciudad. ESPECIAL

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB