El FIFA Fan Festival Guadalajara abrió sus puertas desde ayer —día de la inauguración del Mundial en México— en la Plaza Liberación, en pleno Centro Histórico de la ciudad, y se perfila como uno de los principales puntos de reunión para los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ante la expectativa de recibir a miles de visitantes durante los partidos, las autoridades han recomendado utilizar el transporte público para facilitar los traslados y evitar complicaciones derivadas de los cierres viales en la zona centro.

La sede del festival se ubica frente a la Catedral Metropolitana de Guadalajara, con acceso principal por la avenida Hidalgo y Paseo Alcalde.

¿Cómo llegar al FIFA Fan Fest en transporte público?

Tren Ligero: la opción más rápida para llegar

De acuerdo con información difundida sobre la operación del festival y la red de movilidad de la ciudad, Mi Tren es una de las alternativas más prácticas para llegar al evento.

Guadalajara Centro (Línea 3).

Plaza Universidad (Línea 2).

Desde cualquiera de estos puntos, el recorrido a pie hacia Plaza Liberación toma apenas unos minutos. Estas estaciones conectan con distintos municipios del Área Metropolitana, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

Mi Macro Calzada también conecta con el Fan Fest

Para quienes se desplazan por el corredor de la Calzada Independencia, Mi Macro Calzada representa otra alternativa eficiente con la estación:

San Juan de Dios.

Desde ahí, los asistentes pueden caminar entre cinco y diez minutos hasta el corazón del festival. Además, esta ruta permite conectar con otros sistemas de transporte y con diversas rutas de autobús que circulan por la ciudad.

Rutas de camión que pasan cerca de Plaza Liberación

La zona de Plaza Liberación también cuenta con cobertura de varias rutas del transporte público que tienen paradas en los alrededores del Centro Histórico. Entre las líneas identificadas en la zona destacan:

C01.

C07.

C123.

Express.

T06/C18.

Las paradas más cercanas se localizan en puntos como Degollado, Independencia, Poder Judicial, Belén y Juárez, todas a pocos minutos caminando del recinto.

Accesos y recomendaciones para los asistentes

Las autoridades informaron que el acceso oficial al festival se realiza por la avenida Hidalgo, donde se instalaron filtros de seguridad y arcos detectores de metales. Una vez superada la revisión, los asistentes avanzan hacia la entrada principal ubicada frente al Teatro Degollado. También se habilitaron dos puntos de salida:

Hacia la calle Pino Suárez.

Hacia la calle Maestranza.

El FIFA Fan Festival permanecerá en operación durante la celebración del Mundial y abarca una amplia zona del Centro Histórico, incluyendo Plaza Liberación, Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Plaza Guadalajara y Plaza de Armas.

Con la participación de organismos como SITEUR, la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) y el Gobierno de Guadalajara, la apuesta es que los aficionados puedan desplazarse de forma más ágil hacia uno de los espacios que concentrará la fiesta mundialista en la ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO

