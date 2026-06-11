Renuncia Paula Ramírez al IEPC en Jalisco

A través de un comunicado de prensa, este jueves se dio a conocer la renuncia de Paula Ramírez Höhne a la titularidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Jalisco.

Sin ahondar en detalles sobre el hecho, el Instituto informó que fue el día martes 9 de junio, en la Ciudad de México, cuando la maestra Ramírez Höhne presentó formalmente su desistimiento al cargo de presidenta del IEPC Jalisco , ante la licenciada Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

"En conversación directa, la presidenta Taddei escuchó los términos de la renuncia. Horas después, las y los integrantes del Consejo General del IEPC conocieron la decisión", dijo el Instituto en el comunicado.

Paula Ramírez Höhne. ESPECIAL / IEPC Jalisco

Afirmó que se trata de una determinación de carácter personal e irrevocable . "Ante sus compañeras y compañeros, expuso que es una renuncia largamente meditada", dicta el comunicado sin más detalles sobre el hecho.

Ramírez Höhne fue nombrada en octubre del 2021, siendo la primera mujer en ostentar el título de Consejera Presidenta del IEPC Jalisco para un periodo completo.

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Los destacados logros de Ramírez Höhne en el IEPC

Ante sus colegas, enumeró cuatro grandes campos de su gestión que pueden ser públicamente evaluados: la transmisión pacífica, legal y democrática de los poderes públicos en Jalisco; la conducción colegiada unitaria de la institución; el fortalecimiento de la capacidad organizativa, técnica, operativa del IEPC y la integridad administrativa y presupuestal.

De acuerdo con el comunicado, Paula Ramírez agradeció a sus compañeras y compañeros del Consejo General por el trabajo realizado en los últimos cuatro años y medio en que el IEPC produjo avances muy notables en paridad, inclusión, derechos indígenas, mecanismos de participación ciudadana, además de garantizar su principal función: la transmisión pacífica y legítima de todos los poderes públicos del Estado", refirió el documento.

La renuncia tiene efectos a partir del 1 de julio, con el fin de posibilitar una transición armónica y ordenada .

Hasta el momento, no hay información sobre quiénes son los perfiles que podrían estar supliendo a Paula Ramírez Höhne, considerando que su llegada al cargo correspondía a la aplicación de los criterios de paridad de género y alternancia que rigen la designación de las presidencias en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

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FF