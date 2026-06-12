Este 12 de junio se conmemora el Día Mundial del Hígado Graso, con el cual se busca hacer conciencia sobre dicho padecimiento en la población debido a que sus síntomas suelen ser sutiles o inexistentes, a pesar de su creciente impacto. Cifras de especialistas de la salud estiman que, para el año 2030, 357 millones de personas en el mundo vivirán con la enfermedad.

Por ello, académicos del Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" llaman a prevenir la enfermedad, ya que sigue estando ampliamente infradiagnosticada e infradeclarada en la población. Y hay bastante incidencia en Latinoamérica y en México, según comentó José Antonio Velarde Ruiz Velasco, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Civil.

Hígado graso, una condición a poner atención en Latinoamérica

"En Latinoamérica es un foco de salud pública porque en Latinoamérica se estima como cifras mágicas del 25 al 35% de prevalencia, pero en Latinoamérica como tenemos más enfermedades metabólicas asociadas como la diabetes, obesidad, puede aumentar del 40% y en México no andamos tan bien (…) Hicimos una campaña donde encontramos 43% de la población abierta que tiene esta condición".

El problema – agrega el especialista – es que la carga va mucho más allá del hígado, ya que estiman que más del 70 % de los pacientes también padecen obesidad; el 75 % tienen diabetes tipo 2 y entre el 20% y el 80% presentan hiperlipidemia, lo que convierte a la enfermedad del hígado graso en un factor crítico de riesgo cardiometabólico.

La principal advertencia es que, si no se controla, el hígado graso puede progresar a cirrosis, cáncer de hígado y la necesidad de un trasplante hepático. Y se prevé que, en el 2050, el hígado graso va a ser la causa número 1 de enfermedad del hígado y de necesidad de un trasplante del hígado.

Se especificó que el hígado graso no se limita a ciertas condiciones metabólicas, sino que también hay otras causas como fármacos, amenazas inmunológicas, virus y el alcohol, lo cual también puede causar más daños.

¿Cómo prevenir el hígado graso?

Entre las recomendaciones para reducir la probabilidad de padecer hígado graso está una alimentación baja en carbohidratos con el fin de evitar problemas de metabolismo; y de la misma forma, incrementar la actividad física, lo cual mejora la salud muscular, ayudar a perder peso, disminuir los triglicéridos, colesterol, entre otros.

También hay medicinas que pueden utilizarse para la atención de personas con hígado graso, los cuales pueden encontrarse en instituciones del sector salud como en el IMSS, lo cual permite evitar altos costos para la ciudadanía.

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