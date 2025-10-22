PAN Jalisco anuncia relanzamiento del partido y llaman a defender la Patria, la Familia y la Libertad

Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco se declararon listos para encabezar el relanzamiento de su instituto político y enfrentar los retos que, aseguran, atraviesan tanto el país como el Estado.

Durante una rueda de prensa, el presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, afirmó que el panismo jalisciense no se rezaga ante los cambios nacionales y que su proceso de renovación va más allá de la imagen, al buscar un nuevo rumbo basado en identidad y valentía.

Acompañado por regidores, alcaldes, diputados, dirigentes municipales, representantes juveniles y militantes, Colín señaló que México vive una etapa “crítica”, marcada —dijo— por la actuación de “un régimen corrupto” que, bajo el discurso de transformación, ha afectado instituciones, eliminado programas sociales, limitado la libertad de expresión y debilitado los contrapesos democráticos.

El dirigente también criticó al Gobierno Estatal de Movimiento Ciudadano, al que calificó como “insensible y desconectado de las verdaderas causas de las y los jaliscienses”. “Para ellos, es más importante mostrar una playera naranja o tomarse la foto en un partido de futbol, creyendo que con eso hacen patria”, expresó.

Colín destacó que el relanzamiento de Acción Nacional busca “construir un nuevo destino para México y Jalisco”, con el respaldo de jóvenes y ciudadanos comprometidos con la defensa de la Patria, la Familia y las Libertades.

“Nuestro relanzamiento se sustenta en tres valores fundamentales: Patria, Familia y Libertad. Defenderemos a México frente a quienes quieren imponer un régimen sin contrapesos; protegeremos a las familias jaliscienses, su derecho a la educación, a la salud y a vivir con dignidad; y preservaremos la libertad, porque Morena intenta arrebatársela todos los días a los mexicanos. Jalisco y México necesitan un panismo valiente, y aquí lo tienen. Este panismo tiene toda la entrega, la pasión y la convicción para defender a las familias, las libertades y la patria que anhelamos”, subrayó el líder panista.

Asimismo, presentó como uno de los ejes de este relanzamiento la idea de que “el PAN le apuesta al PAN”, al considerarse —dijo— la única alternativa real frente al autoritarismo. “Estamos enfrentando un gobierno que busca debilitar las instituciones democráticas y destruir lo que tanto costó construir: una nación libre y solidaria”, sostuvo.

Como parte de esta estrategia, el dirigente anunció la apertura total del partido a la ciudadanía mediante una nueva plataforma digital que permitirá afiliarse o registrarse como aspirante a cargos de elección con un solo clic. “Esta aplicación responde a la exigencia de los mexicanos por participar directamente en la vida pública”, explicó.

Colín adelantó que el PAN Jalisco ya se prepara con miras a las elecciones de 2027, con el objetivo de consolidarse como la mejor opción política en el Estado.

Al cierre del evento, realizado en la sede del Comité Directivo Estatal, el presidente estatal reiteró que el panismo jalisciense está dispuesto a defender sus valores fundamentales. “Porque se trata de ti —afirmó—, este panismo tiene toda la entrega y la pasión para defender a la familia, las libertades y la patria que anhelamos. No nos vamos a rendir, y si es necesario, daremos todo por defender esos tres valores fundamentales.”

