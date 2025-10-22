El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque implementó labores de saneamiento en una escuela privada del municipio, luego de que se registraran casos de sarampión entre la comunidad educativa.

Por instrucción de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos realizó una jornada de desinfección en las instalaciones donde asisten alrededor de mil 800 estudiantes.

"El saneamiento se llevó a cabo en la zona de primaria, que cuenta con tres niveles, además de intervenir las áreas de secundaria y preparatoria, con el fin de dejar los espacios debidamente desinfectados", explicó Mederos Flores.

Y aunque actualmente no hay presencia de alumnos, se sanitizaron aulas, baños, zonas recreativas y áreas comunes, con el objetivo de romper la cadena de transmisión y garantizar un entorno seguro para el regreso a clases.

De manera paralela, el Gobierno Municipal reforzó los protocolos de vacunación mediante módulos instalados en la Presidencia Municipal y en las Oficinas Federales de la Expo Ganadera, como parte de su compromiso con la salud y el bienestar de la población tlaquepaquense.

YC