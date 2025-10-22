Cancelan autotrén que llevaría al Akron

El Gobierno de Zapopan confirmó la cancelación del proyecto del Autotrén, el un sistema de transporte elevado que iba a conectar la "estación Estadio Chivas" del Peribús con el estadio AKRON y que se proyectó para la Copa Mundial de 2026.

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan y encargado oficial de GDL2026, informó sobre la cancelación del proyecto a raíz de que la empresa constructora no alcanzaría a concluir con la obra y por lo tanto, no se cumplirían con los requisitos establecidos por la FIFA.

"Ayer recibimos una carta por parte de la compañía (ModuTram) que tenía el proyecto del Autotrén en que no terminan la obra. Los requisitos de la FIFA es 'hay ciertos tiempos' y no se va a llevar a cabo", indicó en rueda de prensa.

Por lo tanto, le edil zapopano mencionó que solamente habrá una intervención en el llamado Andador Chivas – que está a un costado de la estación del Peribús – con un elevador para los asistentes.

"Lo que se va a llevar a cabo es la estación Mi Macro y en donde está el andador Chivas se va a poner un elevador, nadie podrá llegar una milla antes al estadio en auto, será peatonal, así que se descarta el Autotrén".

La FIFA establecía una fecha límite para la entrega y conclusión de obras en la zona aledaña al estadio, por lo que el requisito no se cubría.

"Lo hubiéramos querido, es un proyecto muy interesante, pero bueno, a final de cuentas nosotros tenemos que ver el cuaderno de la FIFA que marca los tiempos, entonces se deshecha ya".

El proyecto consistía en un tren eléctrico que circularía sobre un viaducto elevado desde el Andador Chivas, a un costado de la estación del Peribús y por el camellón central del Circuito JVC hasta el estacionamiento del inmueble deportivo. Se tenía pensada una capacidad de traslado de siete mil 200 personas por hora.

La inversión era privada ya que el municipio no iba a destinar recursos públicos para dicho proyecto.

