Pablo Lemus insta a turistas no usar taxis de plataforma piratas; identifican a dos que cobraron montos abusivos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer este jueves 18 de junio del 2026 que ya fueron detenidas dos personas presuntamente relacionadas con una red de taxis de plataforma irregulares que opera en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y que recientemente habría cometido cobros indebidos contra visitantes mediante cargos realizados a tarjetas bancarias.

De acuerdo con el mandatario estatal, las investigaciones permitieron identificar a los responsables luego de que dos usuarios denunciaran cobros excesivos por servicios de transporte. En uno de los casos se realizó un cargo por seis mil pesos y en otro por ocho mil pesos, situación que derivó en el seguimiento financiero de las operaciones para localizar a los involucrados.

"Es una banda que estamos desarticulando. Llevamos dos personas detenidas de esta banda de taxis piratas de plataforma en el aeropuerto. Fueron, pues, digamos, engañados dos visitantes. A uno le hicieron un cargo por seis mil pesos y a otro por ocho mil pesos a sus tarjetas de crédito", dijo.

Lemus explicó que las indagatorias se apoyaron en mecanismos de inteligencia financiera, lo que permitió rastrear el destino de los recursos cobrados a las víctimas y ubicar a las personas presuntamente responsables.

"A través de inteligencia financiera pudimos dar con estas personas. Cuando te hacen un cargo a tu tarjeta de crédito, hay una cuenta de cargo y una cuenta de abono, y a través de inteligencia financiera pudimos dar con estas personas. Llevamos dos detenidos", añadió.

Además, el gobernador hizo un llamado a las autoridades federales para reforzar las acciones de vigilancia dentro de la terminal aérea y evitar que continúen operando personas que ofrecen traslados fuera de los esquemas autorizados.

"Lo que estamos pidiendo son dos cosas, porque ustedes saben que es territorio federal, que la Guardia Nacional nos ayude a evitar que estos taxis piratas operen en el aeropuerto, y que el propio Aeropuerto (Internacional de Guadalajara) también, a través de su seguridad privada, quite e incluso detenga a estas personas", instó el mandatario.

En este mismo sentido, insistió en su petición a las y los turistas y usuarios a no aceptar ofertas de transporte realizadas por personas que se acercan directamente a los viajeros al salir de la terminal, ya que suelen ofrecer tarifas aparentemente más bajas para posteriormente cometer abusos.

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"Hacemos un llamado a todos nuestros visitantes del Aeropuerto de Guadalajara a que, si van a tomar un automóvil de plataforma, tomen los camioncitos que los van a llevar al estacionamiento. Son gratuitos, tienen aire acondicionado, tenemos un gran servicio. No se dejen engañar por estos personajes piratas, extorsionadores, que después les ofrecen estos servicios en el aeropuerto".

Las unidades que trasladan a las personas a la zona de vehículos de plataforma autorizados se encuentran a un costado del área de llegadas internacionales de la terminal aeroportuaria y son gratuitos. Una vez en el patio de plataformas las personas pueden tomar sus vehículos por aplicación sin ningún problema.

"También están los taxis oficiales del aeropuerto, que tienen muy buen servicio, y están los automóviles de plataforma oficiales. Ningún otro medio de transporte tomen, por favor", finalizó el mandatario estatal respecto de este tema.

JM