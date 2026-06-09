Lemus confirma asistencia del rey Felipe VI al concierto de Plácido Domingo

El rey Felipe VI de España asistirá al concierto que ofrecerá Plácido Domingo en Guadalajara el próximo 25 de junio , así lo confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

La visita del monarca formará parte de su agenda en México con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, que incluye también su presencia en el partido entre las selecciones de España y Uruguay, programado en Guadalajara.

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“Está confirmada ya la visita del rey Felipe tanto para el partido de España vs Uruguay como para el concierto de Plácido Domingo”, informó Lemus.

El mandatario estatal detalló que recibirá personalmente al rey y lo acompañará durante ambas actividades.

“Lo voy a recibir y lo voy a acompañar en el concierto de Plácido Domingo, vamos a estar juntos durante el partido España vs Uruguay”, señaló.

Se desconoce si la reina Letizia asistirá

Aunque la visita de Felipe VI está confirmada, el gobernador indicó que aún no se sabe si la reina Letizia formará parte de la comitiva.

La presentación de Plácido Domingo se realizará el 25 de junio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, como parte de la programación cultural organizada por Jalisco durante el Mundial.

Por otra parte, Lemus adelantó que en los próximos días se anunciará la logística de acceso para los conciertos gratuitos de Maná y Alejandro Fernández en la Glorieta de La Minerva.

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La venta de boletos para el concierto que marcará el regreso de Plácido Domingo a Guadalajara ya está en marcha. El cantante español encabezará la gala “Concierto a tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, una producción de la Secretaría de Cultura de Jalisco que busca destacar los lazos históricos y musicales entre ambos países.

La presentación se realizará el próximo 25 de junio en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde el artista participará tanto como director de orquesta como en su faceta de barítono, acompañado por la soprano jalisciense Anabel de la Mora, el tenor Carlos Velázquez y el barítono Carlos López.

La gala forma parte de la oferta cultural que Jalisco proyectará durante un periodo de alta visibilidad internacional para la entidad. A través de la zarzuela, el programa pretende mostrar la riqueza artística local y fortalecer el intercambio cultural entre México y España.

Los boletos ya se encuentran disponibles con precios que van de 700 a 2 mil 800 pesos. Puedes comprarlos a través del siguiente enlace.

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